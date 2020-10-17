Новые коэффициенты к арендной плате за земельные участки установили в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Новые коэффициенты к ежегодной арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, установлены в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №3155 опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В документе устанавливаются коэффициенты для различных категорий граждан и юридических лиц. Так, для физлиц, в том числе зарегистрированных индивидуальными предпринимателями, будет применяться коэффициент 1,5.

Для организаций, являющихся инкубаторами малого предпринимательства, и организаций, задействованных в обрабатывающей промышленности, для творческих союзов, входящих в перечень министерства культуры, которым земельные участки предоставлены в аренду для обслуживания зданий с размещенными в них творческими мастерскими, коэффициент установлен в размере 1,0. Ко всем остальным организациям коэффициент составит 2,0.

В документе указано, что все предыдущие решения Мингорисполкома, в которых устанавливались данные коэффициенты, утрачивают силу. Новые коэффициенты начнут применяться с 17 октября и распространятся на отношения, возникшие с 1 января текущего года.