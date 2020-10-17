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Новые коэффициенты к арендной плате за земельные участки установили в Минске
17.10.2020 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт - Sputnik. Новые коэффициенты к ежегодной арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, установлены в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №3155 опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
В документе устанавливаются коэффициенты для различных категорий граждан и юридических лиц. Так, для физлиц, в том числе зарегистрированных индивидуальными предпринимателями, будет применяться коэффициент 1,5.
Для организаций, являющихся инкубаторами малого предпринимательства, и организаций, задействованных в обрабатывающей промышленности, для творческих союзов, входящих в перечень министерства культуры, которым земельные участки предоставлены в аренду для обслуживания зданий с размещенными в них творческими мастерскими, коэффициент установлен в размере 1,0. Ко всем остальным организациям коэффициент составит 2,0.
В документе указано, что все предыдущие решения Мингорисполкома, в которых устанавливались данные коэффициенты, утрачивают силу. Новые коэффициенты начнут применяться с 17 октября и распространятся на отношения, возникшие с 1 января текущего года.
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Новые коэффициенты, установленные для физлиц, ИП и различных организаций будут применяться с 17 октября и распространятся на все отношения, возникшие с 1 января...
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