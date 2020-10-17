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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 октября 2020 года)
17.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кстати, за сентябрь цены реальных сделок тоже падали -
Протесты
Осень 2020 года подарила нам такое явление, как дворовые чаты. По данным платформы dze.chat, за последний месяц в Беларуси было создано около тысячи территориальных телеграм-чатов. Конечно, чаты ЖК или отдельных кварталов существовали и раньше, но, признаемся, таких грандиозных масштабов местные интернет-сообщества достигли именно сейчас. Журналист Realt.by присоединился к открытым группам Советского и Первомайского районов и
Однако осень принесла нам не только единение дворов, но и проблемы на рынок жилья. Он парализован, причем впервые не сочетанием знакомых ему факторов (отсутствие кредитов + падение уровня доходов населения + отложенный спрос в ожидании обвала цен). С доходами пока все более-менее неплохо, деньги у людей есть (только с депозитов белорусы забрали за последние два месяца миллиард долларов). Все намного сложнее:
Строительство
Все строительные компании
В продаже
В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта.
Вместо одноэтажного здания на Червякова хотят поставить трехэтажную гостиницу. Минчан
Держателям жилищных облигаций жилого комплекса «Грушевский Посад» начали приходить сообщения из банков, где они брали кредиты на жилье, что «дольщикам» грозят большие штрафы, если те не предоставят документ о продлении сроков строительства, либо передачи дома УКСу. Проблема в том, что таких документов нет. «Жилстройкомплект» утверждает, что сроки продлили, Мингорисполком говорит, что продлевать не собираются. Подробности проблемы
Деньги
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Однако ставка рефинансирования пока
Беларусбанк
Инвестиции
На фоне пандемии цены на жилье в Европе во втором квартале 2020-го
Регионы
В Могилеве
На аукцион
Дачи и частные дома
Лето на рынке загородной недвижимости Минска прошло достаточно активно. После острого периода пандемии люди вошли в свою обычную жизненную колею и стали принимать решения о покупке домов и дач. С наступлением осени спрос вновь заметно просел, и количество сделок резко снизилось. Что повлияло на рынок и почему в сентябре потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию — с этими и другими вопросами
Коммерческая недвижимость
Научно-технологический парк в помощь техническим стартапам
В Минске на смену «Копилкам»
МФЦ NOVAMALL в Боровлянах
В Минске на продажу
Старую столовую в Витебской области
В Бресте
На торги
Риэлтерский бизнес
В июле профессиональное риэлтерское сообщество простилось с Виктором Шанюкевичем. С 2016 года Виктор Абрамович возглавлял созданное по его же инициативе некоммерческое объединение «Союз риэлтерских организаций». Как будет существовать эта организация дальше? Какие шаги намерены предпринять участники рынка для отстаивания своих интересов? Как, вообще, чувствуют себя агентства недвижимости, учитывая непростую ситуацию в стране? Все эти вопросы мы
Жилье и инфраструктура
«Потолки высокие, а пол холодный».
Планируется, что Тучинский сквер существенно
Дизайн и ремонт
Главный дизайнер студии дизайна MIWELEN презентовала визуализацию дизайн-проекта квартиры, которая участвует в нашем YouTube-проекте. Как должна будет выглядеть квартира Александра и Полины по завершении ремонта —
ЖКХ
В Минске уже
Все жители частного сектора
Кстати, контейнерные площадки в Минске
В следующем году «РЕМОНДИС Минск»
В Беларуси появился первый мусоровоз для подземного сбора мусора. Показываем,
Офтоп
Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру
«Имеет ли смысл идти в суд?». Дольщик узнал, что его договор долевого строительства принципиально отличается от договоров других дольщиков дома —
Редакция Realt.by
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Снижение реальных цен на квартиры, проблемы загородной недвижимости и экономический кризис, который уже наступил. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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