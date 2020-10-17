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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 октября 2020 года)

17.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1370 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 1.8% и сейчас находится на самом низком уровне за год. Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась на 0.2% и составляет на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и составляет на данный момент 57 $/м2.

Кстати, за сентябрь цены реальных сделок тоже падали - в целом за месяц минус 3%. Это произошло на фоне очень низкого спроса. Стремительное сворачивание кредитов для вторичного рынка незамедлительно нашло отражение в сентябрьской статистике. В первый осенний месяц спрос на квартиры в Минске сократился на 32%, приблизившись к своему минимальному уровню за 10 лет.

Протесты

Осень 2020 года подарила нам такое явление, как дворовые чаты. По данным платформы dze.chat, за последний месяц в Беларуси было создано около тысячи территориальных телеграм-чатов. Конечно, чаты ЖК или отдельных кварталов существовали и раньше, но, признаемся, таких грандиозных масштабов местные интернет-сообщества достигли именно сейчас. Журналист Realt.by присоединился к открытым группам Советского и Первомайского районов и побывал на нескольких районных мероприятиях.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 октября 2020 года)

Однако осень принесла нам не только единение дворов, но и проблемы на рынок жилья. Он парализован, причем впервые не сочетанием знакомых ему факторов (отсутствие кредитов + падение уровня доходов населения + отложенный спрос в ожидании обвала цен). С доходами пока все более-менее неплохо, деньги у людей есть (только с депозитов белорусы забрали за последние два месяца миллиард долларов). Все намного сложнее: нет определенности с будущим.

Строительство

Все строительные компании хотят заставить отчислять 1% стоимости работ государству: для поддержки убыточных домостроительных организаций. Странная инициатива. Особенно на фоне проблем в строительной отрасли. Кстати, потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС, где у компаний, которые ее строят, наблюдаются значительные бухгалтерские убытки, которые довели некоторые компании до грани банкротства.

В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс». В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. А компания «Айрон» снизила цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал».

В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Вспомнили, сколько такая же квартира стоила у застройщика.

Вместо одноэтажного здания на Червякова хотят поставить трехэтажную гостиницу. Минчан зовут обсудить.

Держателям жилищных облигаций жилого комплекса «Грушевский Посад» начали приходить сообщения из банков, где они брали кредиты на жилье, что «дольщикам» грозят большие штрафы, если те не предоставят документ о продлении сроков строительства, либо передачи дома УКСу. Проблема в том, что таких документов нет. «Жилстройкомплект» утверждает, что сроки продлили, Мингорисполком говорит, что продлевать не собираются. Подробности проблемы здесь.

Деньги

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что ипотека полноценно заработает в Беларуси в ближайшие 5 лет. Однако трудно в это поверить, если до сих пор не удалось инструмент запустить. Ведь впереди у нас не самое лучшее экономическое будущее. «Позитивный сценарий у белорусской экономики есть, и он один», - заявил нам экономист.

Однако ставка рефинансирования пока сохраняется на уровне 7,75 процента годовых, даже несмотря на рост инфляции. Видимо, в надежде простимулировать экономику. В свою очередь, предприниматели предложили решение, как снизить влияние инфляции на строительную отрасль страны. Подробности здесь.

Беларусбанк возобновил прием заявок на выдачу кредитов, но только по указу №240 и только на объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию в 2020 году. 

Инвестиции

На фоне пандемии цены на жилье в Европе во втором квартале 2020-го выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Регионы

В Могилеве открыли поликлинику, «аналогов которой в Беларуси нет».

На аукцион выставлены 4 участка под блокированные дома в Бресте.

Дачи и частные дома

Лето на рынке загородной недвижимости Минска прошло достаточно активно. После острого периода пандемии люди вошли в свою обычную жизненную колею и стали принимать решения о покупке домов и дач. С наступлением осени спрос вновь заметно просел, и количество сделок резко снизилось. Что повлияло на рынок и почему в сентябре потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию — с этими и другими вопросами мы обратились к специалистам рынка.

Коммерческая недвижимость

Научно-технологический парк в помощь техническим стартапам построят на территории СЭЗ «Минск».

В Минске на смену «Копилкам» придут «Соседи».

МФЦ NOVAMALL в Боровлянах откроется уже в этом году.

В Минске на продажу выставили ФОК «Horizont», который Стройтрест № 35 забрал у промышленного гиганта за долги.

Старую столовую в Витебской области продали за 26 тысяч рублей. За время торгов стоимость здания выросла почти в 1000 раз.

В Бресте продается старая казарма. Историческое здание подешевело на 70%.

На торги выставлено многофункциональное помещение по улице Стадионной в Минске площадью 454 «квадратов».

Риэлтерский бизнес

В июле профессиональное риэлтерское сообщество простилось с Виктором Шанюкевичем. С 2016 года Виктор Абрамович возглавлял созданное по его же инициативе некоммерческое объединение «Союз риэлтерских организаций». Как будет существовать эта организация дальше? Какие шаги намерены предпринять участники рынка для отстаивания своих интересов? Как, вообще, чувствуют себя агентства недвижимости, учитывая непростую ситуацию в стране? Все эти вопросы мы задали новому председателю Союза риэлтерских организаций — директору АН «Центральное» Александру Лосицкому.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 октября 2020 года)

Жилье и инфраструктура

«Потолки высокие, а пол холодный». Вот как живут на «двухэтажной» Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку.

Планируется, что Тучинский сквер существенно преобразится к июлю 2021 года. Здесь должны появится новые пешеходные дорожки, очистят водоемы, отремонтируют старые лестницы и фонтан.

Выяснили, зачем в Музее Валунов в Уручье выкорчевали все лавочки.

Дизайн и ремонт

Главный дизайнер студии дизайна MIWELEN презентовала визуализацию дизайн-проекта квартиры, которая участвует в нашем YouTube-проекте. Как должна будет выглядеть квартира Александра и Полины по завершении ремонта — смотрите в очередном выпуске.

ЖКХ

В Минске уже включили отопление. О включении отопления в конкретных домах, кстати, теперь сообщает чат-бот.

Все жители частного сектора должны установить контейнеры для ТКО и ВМР до конца года.

Кстати, контейнерные площадки в Минске взяли «на особый контроль», чтобы следить за состоянием площадок. Однако, государственные структуры расходятся во мнении, стоит ли наказывать рублем за неправильную сортировку мусора.

В следующем году «РЕМОНДИС Минск» запускает мусоросортировочную линию.

В Беларуси появился первый мусоровоз для подземного сбора мусора. Показываем, как он выглядит.

Офтоп

Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру будет оказывать услуги медиации.

«Имеет ли смысл идти в суд?». Дольщик узнал, что его договор долевого строительства принципиально отличается от договоров других дольщиков дома — отвечает юрист.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Снижение реальных цен на квартиры, проблемы загородной недвижимости и экономический кризис, который уже наступил. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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