Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 октября 2020 года)

Однако осень принесла нам не только единение дворов, но и проблемы на рынок жилья. Он парализован, причем впервые не сочетанием знакомых ему факторов (отсутствие кредитов + падение уровня доходов населения + отложенный спрос в ожидании обвала цен). С доходами пока все более-менее неплохо, деньги у людей есть (только с депозитов белорусы забрали за последние два месяца миллиард долларов). Все намного сложнее: нет определенности с будущим .

Строительство

Все строительные компании хотят заставить отчислять 1% стоимости работ государству : для поддержки убыточных домостроительных организаций. Странная инициатива. Особенно на фоне проблем в строительной отрасли. Кстати, потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС, где у компаний, которые ее строят, наблюдаются значительные бухгалтерские убытки, которые довели некоторые компании до грани банкротства .

В продаже появились новые квартиры в строящемся доме «Гастелло Резиденс». В ЖК «Лазурит» выставили на продажу 25 квартир. А компания «Айрон» снизила цены на 20 квартир в ЖК «Минский квартал».

В МАПИДовских домах в английском стиле за $106 тысяч продается «трешка» без ремонта. Вспомнили , сколько такая же квартира стоила у застройщика.

Вместо одноэтажного здания на Червякова хотят поставить трехэтажную гостиницу. Минчан зовут обсудить .

Держателям жилищных облигаций жилого комплекса «Грушевский Посад» начали приходить сообщения из банков, где они брали кредиты на жилье, что «дольщикам» грозят большие штрафы, если те не предоставят документ о продлении сроков строительства, либо передачи дома УКСу. Проблема в том, что таких документов нет. «Жилстройкомплект» утверждает, что сроки продлили, Мингорисполком говорит, что продлевать не собираются. Подробности проблемы здесь .

Деньги

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил , что ипотека полноценно заработает в Беларуси в ближайшие 5 лет. Однако трудно в это поверить, если до сих пор не удалось инструмент запустить. Ведь впереди у нас не самое лучшее экономическое будущее. «Позитивный сценарий у белорусской экономики есть, и он один», - заявил нам экономист.

Однако ставка рефинансирования пока сохраняется на уровне 7,75 процента годовых, даже несмотря на рост инфляции. Видимо, в надежде простимулировать экономику. В свою очередь, предприниматели предложили решение, как снизить влияние инфляции на строительную отрасль страны. Подробности здесь .

Беларусбанк возобновил прием заявок на выдачу кредитов , но только по указу №240 и только на объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию в 2020 году.

Инвестиции

На фоне пандемии цены на жилье в Европе во втором квартале 2020-го выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Регионы

В Могилеве открыли поликлинику, «аналогов которой в Беларуси нет».

На аукцион выставлены 4 участка под блокированные дома в Бресте.

Дачи и частные дома

Лето на рынке загородной недвижимости Минска прошло достаточно активно. После острого периода пандемии люди вошли в свою обычную жизненную колею и стали принимать решения о покупке домов и дач. С наступлением осени спрос вновь заметно просел, и количество сделок резко снизилось. Что повлияло на рынок и почему в сентябре потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию — с этими и другими вопросами мы обратились к специалистам рынка.

Коммерческая недвижимость

Научно-технологический парк в помощь техническим стартапам построят на территории СЭЗ «Минск».

В Минске на смену «Копилкам» придут «Соседи».

МФЦ NOVAMALL в Боровлянах откроется уже в этом году.

В Минске на продажу выставили ФОК «Horizont», который Стройтрест № 35 забрал у промышленного гиганта за долги.

Старую столовую в Витебской области продали за 26 тысяч рублей. За время торгов стоимость здания выросла почти в 1000 раз.

В Бресте продается старая казарма. Историческое здание подешевело на 70%.

На торги выставлено многофункциональное помещение по улице Стадионной в Минске площадью 454 «квадратов».

Риэлтерский бизнес