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Самое время купить валюту? Какие курсы установили банки в субботу

17.10.2020 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Купить доллар от 2,573 рубля, евро - от 3,02 рубля, российский рубль - от 3,3 белорусского рубля за сотню можно в обменниках столичных банков в субботу, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По итогам пятничных торгов недели на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль смог укрепиться по отношению ко всем трем основным валютам корзины. Несмотря на то, что в выходные торги не проходят, в субботу банки с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Так, лучший курс доллара в 2,573 рубля предлагает "Паритетбанк". По 2,574 рубля реализуют американскую валюту в отделениях "БСБ Банка" и Белинвестбанка, по 2,578 - в "Абсолютбанке". В других местах по Минску доллар продают по курсу от 2,579 до 2,62 рубля.

Выгоднее всего купить евро в субботу в "РРБ-Банке" и "ВТБ Банке" по курсу 3,02 рубля. В "БСБ Банке" и "Паритетбанке" установили курс в 3,022 рубля, в "Абсолютбанке" - в 3,023 рубля. Остальный столичные банки реализуют евро от 3,024 до 3,06 рубля.

Самый низкий курс российского рубля в 3,3 белорусского рубля за сотню установил "БСБ Банк". В "Абсолютбанке" российскую валюту можно приобрести по курсу 3,308 рубля, в Беларусбанке, "БНБ-Банке", "РРБ-Банке", "Технобанке", "ВТБ Банке" и банке "Дабрабыт" - по 3,31 рубля. Также в субботу в Минске можно найти российский рубль по курсу от 3,311 до 3,37 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах в пятницу доллар, евро и российский рубль подешевели, поэтому банки вынуждены были снизить курс валют в выходные.
 
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