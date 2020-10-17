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Соседи: Илью Салея отпустили из СИЗО, он дома
17.10.2020 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, находится дома. Об этом TUT.BY сообщили его соседи, информацию также подтвердили информированные источники.
Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.
Получить официальный комментарий по этому вопросу TUT.BY не удалось. В Следственном комитете сообщили, что «никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу сегодня не будет».
Илью Салея
21 сентября суд
Напомним, Илья Салей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. После этой встречи
13 октября под подписку о невыезде
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Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,...
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