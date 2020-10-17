ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соседи: Илью Салея отпустили из СИЗО, он дома

17.10.2020 21:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, находится дома. Об этом TUT.BY сообщили его соседи, информацию также подтвердили информированные источники.


Илья Салей и Мария Колесникова. Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.

Получить официальный комментарий по этому вопросу TUT.BY не удалось. В Следственном комитете сообщили, что «никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу сегодня не будет».

Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

21 сентября суд отклонил жалобу защитников Ильи Салея и оставил его под стражей.

Напомним, Илья Салей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. После этой встречи на свободу вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич: Воскресенский был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест, Рабцевич — под подписку о невыезде.

13 октября под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Самое время купить валюту? Какие курсы установили банки в субботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика