МВФ: Экономику не восстановить без победы над пандемией. Поэтому здравоохранение - приоритет

Источник материала: Tut.by

Эксперты Международного валютного фонда знают, какие меры необходимо принять без промедления. Первое, что отмечает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, речь которой публикует пресс-служба Фонда, надежное восстановление экономики возможно только в случае победы над пандемией. Меры в области здравоохранения должны оставаться приоритетным направлением. МВФ призывает поддержать производство и распределение эффективных средств лечения и вакцин, чтобы обеспечить доступ к ним всем странам.



Фото: imf.org

Георгиева отмечает, что сегодня мы переживаем новый Бреттонвудский «момент» (в городе Бреттон-Вудс в США в 1944 году создан МВФ, перед основателями стояли две колоссальные задачи: «справиться с последствиями разрушений, вызванных войной, и в то же время заложить фундамент более мирного и процветающего послевоенного мира»).

— Это — пандемия, которая уже унесла более миллиона жизней. Это — экономическое бедствие, из-за которого мировая экономика в этом году сократится на 4,4%, а объем производства к следующему году, по оценке, будет меньше потенциального на 11 трлн долларов. И это — невыразимое отчаяние людей, столкнувшихся с сильнейшими нарушениями условий жизни и, впервые за десятилетия, ростом бедности.

И вновь перед нами стоят две колоссальные задачи: борьба с кризисом сегодня — и в то же время создание лучшего завтра, подчеркивает Георгиева.

— Я также призываю вас продолжать меры поддержки работников и предприятий, пока кризис в области здравоохранения не будет надежно преодолен.

Глава МВФ отмечает, что стали свидетелями принятых в мировом масштабе налогово-бюджетных мер на сумму 12 трлн долларов. Ведущие центральные банки увеличили свои балансы на 7,5 трлн долларов. Эти синхронизированные меры позволили предотвратить наблюдавшиеся во время предыдущих кризисов разрушительные эффекты взаимосвязи между макроэкономикой и финансовым сектором.

— Но почти все страны все еще испытывают серьезные трудности, особенно страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. И хотя мировая банковская система к началу кризиса располагала высокими буферными резервами капитала и ликвидности, во многих странах с формирующимся рынком имеется сегмент слабых банков, — предупреждает Георгиева.

Необходимо принять меры, чтобы предотвратить нарастание финансовых рисков в среднесрочной перспективе, считает МВФ.

— Нам предстоит путь, который я назвала «долгим восхождением» мировой экономики — он будет трудным, неравномерным, сопряженным с неопределенностью — и чреватым неудачами. Но это путь наверх. При этом у нас будет возможность попытаться решить некоторые из долговременных проблем — низкой производительности, медленного роста, высокого неравенства и надвигающегося климатического кризиса.

Глава МВФ перечислила три ключевые насущные задачи.

Во-первых, надлежащие меры экономической политики.

- То, что было верно во время Бреттонвудской конференции, остается справедливым и сегодня. Продуманная макроэкономическая политика и прочные институты принципиально важны для роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни. Универсальных решений нет — меры политики должны учитывать нужды конкретных стран. Необходимость в поддержке будет сохраняться еще некоторое время — преждевременное ее прекращение сопряжено с риском неоправданного тяжелого экономического ущерба. Характер этой поддержки должен определяться стадией кризиса — в целом с более широкой поддержкой на раннем этапе и переходом к более адресной помощи по мере восстановления экономики стран.

Эта работа включает тщательное отслеживание рисков, связанных с повышенными уровнями государственного долга. По прогнозу МВФ, уровни долга в 2021 году значительно возрастут — до приблизительно 125% ВВП в странах с развитой экономикой, 65% ВВП в странах с формирующимся рынком и 50% ВВП в странах с низким доходом.

Если долговая ситуация неустойчива, Фонд рекомендует без промедления проводить реструктуризацию долга.

— При этом меры политики должны отвечать интересам людей — это моя вторая насущная задача. Чтобы получить полную отдачу от проведения обоснованной экономической политики, мы должны больше инвестировать в людей. Это означает защиту уязвимых слоев населения. Это также означает наращивание человеческого капитала как основы роста и устойчивости экономики.

Кроме того, пандемия показала, что более не допустимо пренебрегать мерами предосторожности в области здравоохранения, и точно так же мы уже не можем себе позволить игнорировать изменение климата — с этим связана моя третья насущная задача, отмечает Георгиева.

— Мы уделяем особое внимание проблеме изменения климата, поскольку она в критической степени влияет на макроэкономическое развитие, создавая серьезнейшие угрозы для мира и процветания. Эта проблема также критически важна для людей и для планеты. За последнее десятилетие прямой ущерб от связанных с климатом бедствий составил в общей сложности примерно 1,3 триллиона долларов. Если вам не нравится этот кризис в области здравоохранения, вам уж совсем не понравится кризис, связанный с климатом.

Исследование МВФ показывает, что за счет сбалансированного сочетания зеленых инвестиций и повышения платы за выбросы углерода мы можем выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году и при этом способствовать созданию миллионов новых рабочих мест.