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Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира Тихановскую, Колесникову и Цепкало
18.10.2020 20:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом сообщило в воскресенье издание
Депутат считает, что они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси».
Он выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.
В сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.
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Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской...
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