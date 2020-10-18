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Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира Тихановскую, Колесникову и Цепкало

18.10.2020 20:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом сообщило в воскресенье издание Vart Land.


Фото «Радыё Свабода»

Депутат считает, что они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси».

Он выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.

В сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.

 
 
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Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской...
 
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