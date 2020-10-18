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Балаба рассказал про попытку «захватить урны с бюллетенями, вытащить их на Октябрьскую площадь и посчитать»

18.10.2020 20:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба рассказал корреспонденту телеканала СТВ Григорию Азаренку свою версию протестов от событий 9 августа до мотивов протестующих, у которых он видит «определенную обреченность».


Фото: СТВ

В частности, Балаба уверен, что протестующие в день голосования «благодаря призывам телеграм-каналов» хотели стянуть людей на избирательные участки, максимально затянуть голосование. По его словам, «была попытка захватить урны с избирательными бюллетенями, вытащить их на Октябрьскую площадь (такой именно был призыв телеграм-каналов) и посчитать их при свете фонарика».

Балаба также полагает, что, если бы не милиция, ситуация в Минске развивалась бы, как в Бишкеке.

Обсудили собеседники и то, как применяли насилие к силовикам — кидали булыжники, в руках была арматура, при этом омоновцы вначале были без экипировки.

Прокомментировал Балаба и «провокации» в отношении ОМОНа, добавив:

— В подразделении ОМОН служат люди крепкие духом, однозначно это единый организм, единый коллектив, еще более сплотившийся после произошедших событий. Ведь мы выполняли эти задачи со стародавних времен, лично я в отряде милиции особого назначения служу с 1993 года, до этого я год работал в патрульно-постовой службе в городе Молодечно, в которую пришел после срочной службы в советской армии.

Азаренок заявил об очевидности радикализации протестов и провокации милиции на «сакральную жертву».

Балаба подтвердил версию о радикализации протестов. Это анархисты, футбольные фанаты и дети, «которые ловят хайп». Но заверил, что перед применением оружия милиция должна использовать все другие способы.

— Вы когда словите уже кого-то из так называемых змагароў, особенно молодые или женщины, когда уже нет камер, когда они видят, что хайпа с этим ловить не получится. Они понимают, что сейчас придется отвечать по закону, что они говорят, с какими глазами на вас смотрят? — спрашивает Азаренок.

— Вы знаете, вы уже видели эти ролики, которые абсолютно не постановочные, сразу после задержания. Требование это и руководства, да и мое собственно к сотрудникам для того, чтобы они сразу же по горячим следам спрашивали у людей, чего они хотели этим добиться. Ведь за любой волной так называемого адреналина, который ловят сегодня эти дети, бегая… Ведь адреналинчик-то ловят на самом деле, будем честными перед всеми. Потом наступает период успокоения. Что мы видим? Видим, конечно, определенную обреченность — да, попался, а дальше ведь наступит полное отрезвление, когда придется отвечать по закону, когда будет уже приговор суда, когда это не просто мультяшные моменты какие-то и моменты, которые бывают в видеоиграх, в Telegram, а здесь же живая ответственность. Придется отвечать по закону. Если нарушил закон настолько, что придется отбывать какое-то наказание в местах лишения свободы, то и придется отбывать наказание в местах лишения свободы. А это далеко не курорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба рассказал корреспонденту телеканала СТВ Григорию Азаренку свою версию протестов от событий 9 августа до...
 
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