Отсутствовала вода и продавалась просрочка, которой больше года! После проверки КГК в Витебске закрыли детский развлекательный центр

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Комитетом государственного контроля Витебской области установлены факты грубых нарушений санитарных правил.





В настоящее время для открытия собственного бизнеса в Республике Беларусь на законодательном уровне созданы благоприятные условия.

Например, для открытия точки общественного питания субъекту хозяйствования достаточно только представить сведения в местные исполнительные и распорядительные органы для включения объекта общественного питания в Торговый реестр и в дальнейшем при осуществлении деятельности соблюдать санитарные правила.

В то же время выявляются субъекты хозяйствования, которые, открывая объекты общественного питания и предлагая свои услуги в этой отрасли, игнорируют соблюдение требований законодательства.

Так, Комитетом области в октябре текущего года была начата проверка субъекта хозяйствования, оказывающего услуги по организации детского отдыха в крупных развлекательных центрах Витебска. На территории помимо детского оборудования — горок, батутов, сухих бассейнов, — имеется объект общественного питания, в котором предлагается к продаже как готовая продукция, так и продукция собственного приготовления.

Вместе с тем сведения о данном объекте общественного питания в уполномоченные органы заявлены не были, как и не были созданы условия по безопасному питанию детей: отсутствует водоснабжение для мойки посуды и иных санитарных целей, к реа­лизации предлагались продукты с истекшим сроком годности (по отдельным просрочка составляла более года). Кроме того, на момент проверки в объекте трудились сотрудники организации, не имеющие медицинского допуска к работе.

В ходе проверки принято решение о приостановке деятельности данной точки общественного питания до устранения выявленных нарушений.