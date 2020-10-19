Невнимательность стоит дорого. КГК по Витебской области обнаружил государственные квартиры, которые продавались по цене ниже рыночной

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

В результате принятых Комитетом области мер был урегулирован порядок формирования стоимости при продаже жилых помещений, находящихся в государственной собственности. Одна из задач, возложенных на Комитет государственного контроля, — выявление экономических резервов повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.





Комитетом госконтроля Витебской области было установлено, что выступающие застройщиками государственные организации на протяжении длительного времени теряли часть своих доходов при продаже квартир, построенных без привлечения средств дольщиков.

Проводимые Комитетом конт­рольные мероприятия показали, что после ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию построенные без участия дольщиков квартиры переходят в разряд жилых помещений государственного жилищного фонда. При этом существовавший порядок распоряжения таким имуществом не определял, по какой стоимости (рыночной, оценочной, исходя из затрат на строительство) должны продаваться квартиры.

Установлено, что с даты ввода некоторых домов в эксплуатацию до продажи расположенных в них квартир проходило более двух лет. За это время конъюнктура рынка менялась, спрос и цены на жилье росли, рыночная оценка квартир государственного жилищного фонда при их реализации не проводилась, стоимость жилья не осовременивалась. Коммунальные предприятия капитального строительства продавали их по внутренней оценочной стоимос­ти, которая учитывала затраты на строительство и оплату жилищно-коммунальных услуг и зачастую была ниже рыночной.

В результате принятых мер был урегулирован порядок формирования стоимости при продаже жилых помещений, находящихся в государственной собственности. В настоящее время в Витебской области продажа построенных без привлечения средств дольщиков квартир осуществляется государственными предприятиями — застройщиками — по более выгодной цене, учитывающей рыночную стоимость и затраты на строительство и содержание. Как результат, только за истекший период 2020 года предприятиями капитального строительства Браславского района, Витебска и Новополоцка получен дополнительный доход от продажи на сумму более 108 тысяч рублей.