59 тысяч гектаров площадей кукурузы убрано в Витебской области

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

В Витебской области продолжается уборка кукурузы. Уже убрано 59 тысяч гектаров площадей, отведенных под эту культуру, что составляет 58 процентов от запланированного.





По данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, на утро 16 октября в северном регионе намолочено 2600 тонн кукурузы при урожайности 92,8 центнера с гектара. По темпам уборки царицы полей лидируют аграрии Верхнедвинского, Поставского и Шарковщинского районов, где убрано 94, 89 и 72 процента площадей соответственно. Наибольшая урожайность зеленой массы кукурузы — в хозяйствах Витебского и Дубровенского районов — 333 центнера с гектара, практически вплотную к этому показателю подошли сельхозпредприятия Оршанщины. Наибольшую урожайность по зерну кукурузы в этом году показывают поля Оршанского, Витебского и Сенненского районов.

Всего заготовлено по 25 центнеров кормовых единиц зеленого корма на условную голову, что больше прошлогоднего показателя.

Близится к завершению уборка картофеля, после чего все силы будут сконцентрированы на полях с капустой и морковью поздних сортов.