Рынок офисов взял паузу, ритейл восстановился, заполняемость отелей - самая низкая за всю историю. NAI Global в Беларуси о ситуации на рынке

- Какие настроения у IT-компаний? Сворачивают ли они свою деятельность в Беларуси с целью переезда в другие страны?

- Да, были настроения разные, порой очень пессимистичные, вплоть до полного переезда из страны. По нашим оценкам, от 80 до 150 IT-компаний так или иначе изучали варианты переноса бизнеса за рубеж. Однако когда все проанализировали юридическую, финансовую, языковую и налоговую сферы соседних стран, оказалось, что не так-то просто сделать это оперативно.

Некоторые компании действительно полностью отказались от аренды офисов в пользу удаленной работы, а некоторые частично перешли на «удаленку» и тем самым высвободили площади, отдав их арендодателю (где на то было дано такое согласие) или сдавая их в субаренду.

Мы можем с уверенностью сказать, что стали свидетелями новой серьезной вехи в коммерческой недвижимости. Идут структурные изменения рынка, меняются и сами офисы, их формат. Очередь за гибкими решениями ­— арендодателю теперь придется делать такие предложения, которые будут учитывать новую реальность…

- Увеличилась ли вакантность на рынке?

- Да, особенно сложно обстоят дела с новыми проектами, которые ввелись в эксплуатацию в 2020 году. Им гораздо тяжелее привлечь новых арендаторов, в том числе потому, что в основном они рассчитывали сдавать помещения без отделки, а сейчас такой концепт очень сложно продать. Крупными арендаторами рассматриваются только офисы с отделкой (по возможности меблированные).