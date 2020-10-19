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Электронные декларации и налоговая нагрузка: МНС рассказало о планах

19.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Власти Беларуси на планируют увеличивать налоговую нагрузку, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, об этом заявил министр по налогам и сборам республики Сергей Наливайко в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы последовательно, несмотря на непростые экономические условия, несмотря на сложности с точки зрения эпидемиологии, придерживаемся позиции, что налоговую нагрузку не стоит повышать. И в таком же ключе планируем действовать в 2021 году", - подчеркнул он.

По его словам, проект изменений в налоговый кодекс уже практически готов, и в нем нет никаких радикальных изменений.

© Sputnik / Алексей Куденко
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"Будут осовременены на цифру планируемой инфляции ставки налогов и платежей, которые зафиксированы в рублях", - отметил он.

При этом одним из важных изменений для налогоплательщиков плательщиков станет введение с 2021 года для индивидуальных предпринимателей экстерриториального принципа обслуживания налоговыми инспекциями.

Переход на электронные декларации

Кроме того, Наливайко рассказал, что МНС планирует перейти на 100%-ю подачу налоговых деклараций в электронном виде. Уже сейчас многие плательщики используют этот способ.

"У нас подавляющее большинство - 88% с лишним плательщиков - уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких субъектов было 100%, в том числе и физических лиц", - подчеркнул министр.

Он убежден, что в данный момент созданы все возможности для выстраивания дистанционного взаимодействия между налоговой и плательщиком. МНС настроено на то, чтобы удаленно следить за деятельностью налогоплательщика и так же удаленно помогать ему.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Думаю, субъекты хозяйствования подтвердят, что последние годы налоговики больше занимаются такой профилактической работой, упреждающей. И прежде чем выйти на проверку, как минимум два-три предупреждения поступает субъекту, дается возможность привести свои дела, свои цифры в порядок. Этот тренд будет и в дальнейшем выдерживаться", - пообещал Сергей Наливайко.

В министерстве надеются, что через три года около 80% субъектов хозяйствования не нужно будет самим заполнять декларацию, поскольку за них это будет делать налоговая инспекция. ИП или юрлицу перед подписанием документа нужно будет только проверить, насколько достоверны и корректны цифры в нем.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике действует неплохой налоговый кодекс, но его нужно дорабатывать. Чтобы создать более совершенную систему налогообложения, будет модернизирован Налоговый кодекс.

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Теги: Минск
 
 
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