ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам предлагают обсудить господдержку при строительстве и покупке жилья

19.10.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Проект указа президента "О мерах по оказанию государственной поддержки" вынесен на общественное обсуждение, об этом сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусбанк перестал выдавать кредиты на приобретение жилья с господдержкой

Данный документ предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Также указом будут регулироваться отдельные вопросы строительства гражданами жилья.

Организатором общественного обсуждения выступает министерство архитектуры и строительства Беларуси. Свои замечания и предложения каждый желающий может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с до 31 октября текущего года.

В данный момент вопросы оказания господдержки некоторым категориям граждан при строительстве и покупке жилья регулируются указом президента №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" и указом №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве(реконструкции) или приобретении жилых помещений". В этих документах описано, какие категории граждан могут рассчитывать на субсидии, что необходимо для их получения, на каких условиях банки предоставляют коммерческие кредиты под выплату субсидий и прочее.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В данный момент вопросы оказания господдержки гражданам регулируются указами президента №240 и №13.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МНС подсчитало сумму "налога на Google", которую получила Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика