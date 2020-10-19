Белорусам предлагают обсудить господдержку при строительстве и покупке жилья

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Проект указа президента "О мерах по оказанию государственной поддержки" вынесен на общественное обсуждение, об этом сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Данный документ предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Также указом будут регулироваться отдельные вопросы строительства гражданами жилья.

Организатором общественного обсуждения выступает министерство архитектуры и строительства Беларуси. Свои замечания и предложения каждый желающий может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с до 31 октября текущего года.

В данный момент вопросы оказания господдержки некоторым категориям граждан при строительстве и покупке жилья регулируются указом президента №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" и указом №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве(реконструкции) или приобретении жилых помещений". В этих документах описано, какие категории граждан могут рассчитывать на субсидии, что необходимо для их получения, на каких условиях банки предоставляют коммерческие кредиты под выплату субсидий и прочее.

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