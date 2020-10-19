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МНС подсчитало сумму "налога на Google", которую получила Беларусь
19.10.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Более 60 миллионов рублей получила Беларусь от "налога на Google" с 2018 года, такую цифру назвал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала
"За два с лишним года больше 60 миллионов рублей поступило этих платежей", - сказал он.
Наливайко отметил, что увеличивается не только количество компаний, которые платят "налог на Google", но растут и суммы выплат. Реальные выплаты оказались больше, чем рассчитывали в МНС.
"Да, мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится", - спрогнозировал министр.
Напомним, решение ввести в Беларуси "налог на Google" было принято в 2016 году. C января 2018 года иностранные организации, оказывающие электронные услуги на территории Беларуси, выплачивают НДС. Только за первый год действия "налога на Google" в белорусский бюджет от него поступило более 15,8 миллионов рублей.
Первоначально МНС оценивало возможные поступления в пределах четырех миллионов долларов.
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С января 2018 года иностранные организации, которые оказывают электронные услуги на территории республики, выплачивают НДС.
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