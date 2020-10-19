Валюта дорожает или дешевеет? Какие курсы установили банки после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Приобрести доллар в обменниках Минска в понедельник утром можно по курсу от 2,5725 рубля, евро – от 3,014 рубля, а российский рубль – от 3,304 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

По итогам пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль смог укрепиться по отношению ко всем трем основным валютам корзины. Этот курс валют действовал на протяжении выходных. В понедельник торги начались с укрепления позиций рубля к доллару и евро и незначительного ослабления к российскому рублю.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Самый низкий курс доллара в 2,5725 рубля установил в понедельник банк "Дабрабыт". В Банке "Решение" и Белинвестбанке американскую валюту предлагают по 2,574 рубля, в Технобанке и Паритетбанке – по 2,575 рубля. Также доллар в обменниках можно найти по курсу от 2,576 до 2,62 рубля.

Выгоднее всего купить евро по курсу 3,014 рубля в отделениях банка "Дабрабыт". Технобанк установил курс в 3,015 рубля, Банк "Решение" – в 3,018 рубля. В других банках курс общеевропейской валюты колеблется от 3,02 до 3,06 рубля.

Российский рубль по самому лучшему курсу в 3,304 белорусского рубля за сотню продают в понедельник утром Банк "Решение", БСБ Банк и банк "Дабрабыт". Абсолютбанк реализует российскую валюту по курсу 3,308 рубля, Беларусбанк, БНБ-Банк, Технобанк, ТК Банк, ВТБ Банк и МТБанк – по 3,31 рубля. В остальных обменниках по городу установлен курс от 3,311 до 3,37 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.