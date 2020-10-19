«С семьей общаться запрещено». Отец Ильи Салея - о переводе сына под домашний арест

Источник материала: Tut.by

Илье Салею под домашним арестом разрешено общаться лишь с адвокатом, несколько раз в день к нему приходят и звонят сотрудники милиции, чтобы проверить его наличие дома. Об этом TUT.BY рассказал отец и адвокат Ильи Салея Василий Салей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В пятницу в конце рабочего дня нам позвонил следователь и сказал, что принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Где-то в 18.30 он уже вышел из следственного изолятора, в 19 мы отвезли его домой. Сейчас Илья находится дома, чувствует себя нормально, читает, отмывается, вроде никаких видимых последствий полуторамесячного пребывания в местах не столь отдаленных пока нет, — рассказал Василий Салей.

По словам отца Салея, к адвокату применены все ограничения по ст. 125 УПК («Домашний арест»): Илье нельзя выходить на улицу, видеться с родными и друзьями, пользоваться интернетом.

— Единственное — у него дома нет сотрудника милиции, он находится там один, но проверяют его регулярно, несколько раз в сутки: сотрудники милиции и приходят, и звонят. Поскольку Илья живет один, не с нами, то видеться с ним я могу только как его адвокат, не как член семьи. Мама его увидеть не может — по УПК он может видеться только с совместно проживающими членами семьи, — рассказал Василий Салей.

Напомним, 17 октября соседи Ильи Салея сообщили TUT.BY , что адвокат находится дома. Жители дома сказали, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и в субботу днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.

Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

21 сентября суд отклонил жалобу защитников Ильи Салея и оставил его под стражей.

Напомним, Илья Салей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. После этой встречи на свободу вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич: Воскресенский был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест, Рабцевич — под подписку о невыезде.

13 октября под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.