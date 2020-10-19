«Находится дома, чувствует себя нормально». Илья Салей переведен под домашний арест

Источник материала: Tut.by

Адвокат Марии Колесниковой Илья Салей переведен под домашний арест, сообщила пресс-служба Координационного совета.



Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

— В конце рабочего дня в пятницу следователь сообщил адвокатам по телефону о том, что в отношении Ильи принято решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Вечером он уже был дома, где находится и сейчас. Чувствует себя нормально, — сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Напомним, 17 октября соседи Ильи Салея сообщили TUT.BY , что адвокат находится дома. Жители дома сказали, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и в субботу днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья.

Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

21 сентября суд отклонил жалобу защитников Ильи Салея и оставил его под стражей.

Напомним, Илья Салей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. После этой встречи на свободу вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич: Воскресенский был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест, Рабцевич — под подписку о невыезде.

13 октября под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.