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«Находится дома, чувствует себя нормально». Илья Салей переведен под домашний арест
19.10.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Марии Колесниковой Илья Салей переведен под домашний арест, сообщила пресс-служба Координационного совета.
— В конце рабочего дня в пятницу следователь сообщил адвокатам по телефону о том, что в отношении Ильи принято решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Вечером он уже был дома, где находится и сейчас. Чувствует себя нормально, — сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
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В минувшую субботу соседи Ильи Салея сообщили TUT.BY, что адвокат находится дома. Жители дома сказали, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении...
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