Самосвал в обмен на детали: смотрите, как на БелАЗе делают беспилотники для РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские производители уже не первый год занимаются импортозамещением, которое подразумевает, в том числе, и локализацию производства комплектующих. Даже такой промышленный гигант, как БелАЗ, не в состоянии все произвести полностью, порой это банально нецелесообразно с точки зрения экономики.

В Жодино ставку делают на сотрудничество с традиционными партнерами. Основной рынок сбыта для белорусских самосвалов исторически находится в России. Как развивается кооперация с партнерами и идут продажи на востоке, разбирался Sputnik.

Самосвалы в обмен на детали

В настоящее время импорт комплектующих из России колеблется в районе 40-50% в стоимостном выражении от всех иностранных деталей.

© Sputnik / Виктор Толочко Заинтересованность в продукции БелАЗа высказывали предприятия на Сахалине, в Карелии, в Кузбассе

"Основным нашим поставщиком высокотехнологичного оборудования является завод "СибЭлектроПривод" в Новосибирске, который за 2019-2020 годы отгрузил комплектующих на 40 миллионов долларов (6,4% от всех закупок за 2020 год)", – рассказал заместитель гендиректора БелАЗ по коммерческому импорту и матобеспечению Леонид Васько.

По его словам, на втором месте "Силовые машины" из Санкт-Петербурга, они поставили комплектующие на сумму около 35 миллионов долларов (около 6% от всех закупок). Следующим идет предприятие "Татэлектромаш" из Набережных Челнов, на которое приходится 5% от всех закупок, что составляет свыше 30 миллионов долларов.

© Sputnik / Виктор Толочко Васько уточнил, что основной поставщик высокотехнологичного оборудования - новосибирский завод "СибЭлектроПривод"

Эта большая тройка поставляет на Белорусский автомобильный завод электротяговое оборудование, которое можно назвать "вторым сердцем" машины после двигателя. Сейчас российские производители "шагают в ногу со временем".

В число крупных поставщиков входят компания "Русэлпром", "Русполимет", предприятие НЛМК, "Северсталь". С ними у жодинцев подписаны крупные контракты на поставки продукции.

Леонид Васько отметил, что это взаимовыгодное сотрудничество, потому что БелАЗ закупает у россиян много комплектующих, а те в свою очередь, например НЛМК и "Северсталь", берут уже готовые самосвалы.

© Sputnik / Виктор Толочко По сравнению с 2018 годом продажи техники снизились

За январь-сентябрь 2020 года мы закупили в России оборудования на 47,7 миллиона долларов. За весь предыдущий год было закуплено комплектующих, включая и белорусского, и иностранного производства, на сумму почти 500 миллионов долларов", – уточнил специалист.

Уголь всему виной

В свою очередь начальник коммерческого отдела по странам СНГ Анатолий Трамбицкий говорит, что в хороший для БелАЗа 2018 год на российский рынок приходилось около 70% от всех продаж.

"На сегодняшний день это 30%. Это связано с тем, что предприятия, добывающие сырье и использующие белорусские самосвалы, столкнулись со снижением цен на свою продукцию. Это, в свою очередь, вызвало падение спроса на нашу технику", – пояснил он.

По его словам, текущая ситуация привела к тому, что на территории России сейчас из эксплуатации выведено около 500 единиц белорусской техники, произведенной на БелАЗе. Главными заказчиками самосвалов из Жодино всегда были компании, добывающие каменный уголь.

© Sputnik / Виктор Толочко По словам Трамбицкого, сейчас ведется "дошлифовка" договора с Узбекистаном

Анатолий Трамбицкий уточнил, что в сравнении с 2018 годом продажи техники снизились: "На сегодняшний день мы продали в Россию технику на сумму около 100 миллионов долларов".

Причем серьезным подспорьем в поддержке экспорта стало соглашение с российским банком ВЭБ, подписанное в прошлом году на Форуме регионов в Санкт-Петербурге. Согласно ему банк на сумму в 50 миллионов долларов профинансирует поставки белорусской техники с высокой долей комплектующих, созданных в России, на рынки третьих стран.

Представитель БелАЗ рассказал, что ведется работа по "дошлифовке" договора с Узбекистаном, куда отправится пробная партия самосвалов, как раз в рамках подписанного с банком ВЭБ документа.

© Sputnik / Виктор Толочко Серьезным подспорьем в поддержке экспорта стало соглашение с российским банком ВЭБ

"На будущий год у нас осторожные ожидания, небольшое оживление начинается. Ранее из эксплуатации в России было выведено 800 единиц техники, сегодня уже меньше, чем 500. Это говорит о том, что началось незначительное увеличение спроса на сырье. Сказывается и приближение зимы, когда уголь более востребован", – пояснил начальник коммерческого отдела по странам СНГ.

Ставка на инновации

После чего добавил, что в 2021 году БелАЗ рассчитывает на подъем спроса на свои самосвалы на российском рынке. В настоящее время завод проводит большую работу по разработке новых перспективных инновационных продуктов. Сейчас в России работают "беспилотники", которые уже около года проходят тестовую эксплуатацию в Хакасии.

"Перспектива, которой сегодня все заинтересовались, это троллейвозы. Необходимая инфраструктура на полигоне завода находится в завершающей стадии. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 220-тонную машину и пригласить потребителей с целью ознакомиться с самосвалом в реальном времени", – анонсировал Анатолий Трамбицкий.

Выглядит его работа приблизительно следующим образом: после того, как самосвал загружается, он подъезжает к контактной линии и поднимает "рога", или, как говорят специалисты, пантограф, и дальше работает на электротяге.

Расчеты показывают, что на чистой электротяге БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн показывает "значительное улучшение тягово-динамических характеристик". И самое важное, что достигается большой эффект за счет экономии топлива и затрат на эксплуатацию.

© Sputnik / Виктор Толочко Полигон с линией для испытания троллейвоза

Причем он рассказал, что уже сейчас есть заинтересованность со стороны предприятий на Сахалине, в Карелии, в Кузбассе, потому что использование дизель-троллейвозов в технологической цепочке перевозки полезных ископаемых экономически целесообразно.

Идут сейчас переговоры и с российскими производителями контактных линий, чтобы скооперироваться и вместе выходить на рынок, пока, правда, начальник коммерческого отдела по странам СНГ не готов сказать, с кем, потому что "переговоры любят тишину".

В завершение он дал осторожный прогноз на конец года, что БелАЗ выйдет на уровень продаж в России в 150 миллионов долларов.

Читайте также:

Гендиректор БелАЗ: Россия для нас – основной стратегический партнер

В России намерены организовать производство самосвалов БелАЗ