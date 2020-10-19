Свежие курсы валют: доллар подешевел после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

По итогам пятничных торгов белорусский рубль смог укрепиться по отношению ко всем трем основным валютам корзины. Этот курс валют действовал на протяжении выходных. Первые на этой неделе торги начались с укрепления позиций рубля к доллару и евро и незначительного ослабления к российскому рублю. К окончанию торгов ситуация изменилась.

По результатам торгов 19 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5708 рубля,

1 евро - 3,0138 рубля,

100 российских рублей - 3,2999 белорусского рубля.

Соответственно, курс доллара в понедельник просел на 0,08% или на 0,0021 рубля, евро и российский рубль подорожали на 0,06% и прибавили 0,0019 рубля и 0,0021 рубля соответственно.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Читайте также:

Санкции, акции протеста, влияние рубля - что будет с белорусской валютой