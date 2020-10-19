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Свежие курсы валют: доллар подешевел после выходных
19.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.
© Sputnik / Виталий Тимкив
По итогам пятничных торгов белорусский рубль смог укрепиться по отношению ко всем трем основным валютам корзины. Этот курс валют действовал на протяжении выходных. Первые на этой неделе торги начались с укрепления позиций рубля к доллару и евро и незначительного ослабления к российскому рублю. К окончанию торгов ситуация изменилась.
По результатам торгов 19 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,5708 рубля,
1 евро - 3,0138 рубля,
100 российских рублей - 3,2999 белорусского рубля.
Соответственно, курс доллара в понедельник просел на 0,08% или на 0,0021 рубля, евро и российский рубль подорожали на 0,06% и прибавили 0,0019 рубля и 0,0021 рубля соответственно.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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В понедельник по результатам торгов белорусская валюта ослабла сразу по отношению к евро и российскому рублю.
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