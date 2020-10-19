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Адвокат Бабарико: Обвинение расходится с требованиями к законности, озвученными Лукашенко

19.10.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям. Защита указывает, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу утром, до отправки ходатайства, адвокаты Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский посетили Виктора Дмитриевича в СИЗО, согласовали с ним вопросы, связанные с ходатайством.

— Вопрос ставится о полном прекращении уголовного преследования. Уже после выхода из КГБ, то есть после посещения подзащитного, мы узнали, что Минюст принял решение о прекращении лицензии Александра Пыльченко на адвокатскую деятельность. Так что мы с коллегой успели сделать совместно еще один важный процессуальный шаг в рамках защиты Виктора Дмитриевича, — говорит Дмитрий Лаевский.

По причине подписки о неразглашении данных следствия защитники не могут подробно рассказать о содержании предъявленного Виктору Бабарико обвинения.

— Мы аргументировали отсутствие оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей Уголовного кодекса. Большое внимание уделили тому, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается. Это все расходится с требованиями УПК, согласно которому в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть описание инкриминируемого преступления с указанием времени, места, способа совершения и других обстоятельств. Если какие-то сведения должны быть указаны в силу закона, но не указаны, то это свидетельствует о том, что такие сведения не установлены, что само по себе ставит под сомнение наличие признаков преступления, — говорит Лаевский.

Защитник приводит пример: если человеку вменяется преступление в сфере экономики и утверждается, что этот человек не исполнил обязанность в сфере налогообложения, то в обвинении должны указывать конкретные правовые нормы — пункты, части статей, которые устанавливают некую обязанность, и приводиться обстоятельства, в силу которых этот конкретный человек должен был что-то исполнять в данном конкретном случае. Если вменяется преступление коррупционное, то уже при предъявлении обвинения должно быть указано, кто, кому, когда, сколько, за что именно и так далее.

— Подобного мы по обвинению Виктора Дмитриевича не наблюдаем. И это я даже не говорю о том, что каждый факт обвинения должен еще и быть доказан, то есть подтвержден допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами, — говорит Лаевский.

Адвокат отмечает несколько моментов. Во-первых, Виктору Бабарико ни до ареста, ни после не предъявлялось никаких актов проверок — ни налоговых, ни каких-либо иных.

— А ведь уже 4 месяца прошло с момента задержания. На чем тогда основано обвинение? Получается, вопрос риторический, — говорит Лаевский.

Во-вторых, сторона защиты апеллирует к некоторым тезисам и подходам, которые были озвучены ранее со стороны государства. Адвокаты обратили внимание на то, что обвинение расходится с требованиями к законности уголовного преследования и оценке доказательств, озвученными Александром Лукашенко на большом совещании с правоохранительными органами, которое состоялось в прошлом году.

— На этом совещании было подвергнуто критике, что порой обвинение строится лишь на чьих-то сбивчивых воспоминаниях, при этом конкретный факт получения взятки отсутствует, человек не задерживался с поличным, нет никаких видео- и аудиофиксаций, и, соответственно, в такой ситуации человек не застрахован от оговора, всяческих фальсификаций. И фактически была обозначена недопустимость такого уголовного преследования, которое не подкреплено железобетонными доказательствами. Так что в данном деле защитой Виктора Бабарико, помимо всего прочего, также ставится вопрос и о применении этих подходов к оценке достаточности доказательственной базы, которая не может быть достаточной, ведь мы знаем, что Виктор Бабарико не задерживался при совершении каких-либо преступлений и до ареста в принципе в его адрес не поступало никаких претензий от правоохранительных органов. Сейчас мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования, — говорит Дмитрий Лаевский.

 
 
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Адвокаты Виктора Бабарико направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям.
 
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