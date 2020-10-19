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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года
19.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья зафиксирована нулевая динамика.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и достигла отметки в 1312 $/м2.
Динамика объёма предложения остаётся положительной девятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%, вплотную приблизившись к историческому максимуму, который составляет 9759 квартир.
Предложение выросло во всех районах кроме Советского и Заводского. На общем фоне выделялись 2- и 3-комнатные квартиры, которых за неделю стало на 3.1-3.3% больше.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 847 $/м2 (+0.4%), Молодечно — 752 $/м2 (-0.6%), Жодино — 715 $/м2 (+0.9%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).
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За неделю, с 12 по 19 Октябрь 2020 года аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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