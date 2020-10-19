Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья зафиксирована нулевая динамика. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и составляет 1370 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и достигла отметки в 1312 $/м2.