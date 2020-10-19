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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

19.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья зафиксирована нулевая динамика. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и составляет 1370 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и достигла отметки в 1312 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

Основная причина в остановке снижения цен кроется в новых объектах, которые вышли на рынок на минувшей неделе. Их средняя цена оказалась довольно высокой, что компенсировало снижение цен у других объявлений. Средний размер скидки по итогам отчетной недели составил 3.2%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной девятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%, вплотную приблизившись к историческому максимуму, который составляет 9759 квартир.

Предложение выросло во всех районах кроме Советского и Заводского. На общем фоне выделялись 2- и 3-комнатные квартиры, которых за неделю стало на 3.1-3.3% больше.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

Изменение среднего уровня цен у различных типов квартир находилось в пределах +/- 0.2%. Сильнее всего за последний месяц подешевели квартиры с четырьмя комнатами (-2.0%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

В пяти районах города зафиксирована положительная динамика цен, что является редкостью для последних месяцев. Впрочем, ни в одном из них темпы роста не превысили 0.3%. Средний уровень цен на квартиры опустился в Центральном, Московском и Октябрьском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 октября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (+0.1%), Витебск — 633 $/м2 (-0.1%), Гомель — 628 $/м2 (без изменений), Гродно — 724 $/м2 (+0.4%), Могилев — 663 $/м2 (+0.6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 847 $/м2 (+0.4%), Молодечно — 752 $/м2 (-0.6%), Жодино — 715 $/м2 (+0.9%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 12 по 19 Октябрь 2020 года аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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