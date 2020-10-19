Почему банкротят белорусского строителя Московского метрополитена

Источник материала: Tut.by

В октябре Арбитражный суд г. Москвы принял решение о признании несостоятельной и открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев в отношении белорусской компании ООО «СП «Минскметрострой».



Фото предоставлено ООО «СП Минскметрострой»

Это вторая за текущий год попытка российского заказчика признать белорусского подрядчика, участвовавшего в 2013—2018 годах в строительстве Московского метрополитена, банкротом.

Согласно информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, аналогичное решение на основании заявлений компаний «Мосинжпроект», «Московский метрострой», Федеральной налоговой службы России и других организаций было принято Девятым арбитражным апелляционным судом в январе 2020 года. Однако в июне юристам «СП «Минскметрострой» в Арбитражном суде Московского округа удалось отменить его .

TUT.BY уже рассказывал , как белорусская компания оказалась должна своему заказчику и своим субподрядчикам.

В 2012 году московское правительство Юрия Лужкова приняло программу развития метрополитена в российской столице, предполагавшую строительство новых веток и станций до 2020 года. В 2013 году состоялся аукцион по отбору генподрядчика на реализацию части программы (возведения 70 км путей и 33 станций). Торги на безальтернативной основе выиграла стопроцентно принадлежащая московским властям инжиниринговая компания «Мосинжпроект». С ней и был подписан контракт на сумму 564,7 млрд российских рублей, или на тот момент почти на 15 млрд долларов.

Для ускорения реализации контракта заказчик пригласил несколько специализированных застройщиков из стран ближнего зарубежья и создал с ними совместные предприятия: «СП «Транстоннельстрой» — с украинцами, «СП «Еврасстрой» — с азербайджанцами, «СП «Минскметрострой» — с белорусским «Минскметростроем». Все совместные предприятия были созданы по одной схеме — 49% получал «Мосинжпроект», 2% — Банк Москвы и 49% — иностранный инвестор.

«СП «Минскметрострой» получило участок работы на сумму 14 млрд российских рублей, который включал перегоны, притоннельные сооружения и станционные комплексы на Калининско-Солнцевской линии. На пике на белорусских объектах работало около 1 тысячи человек.

Но с 2017 года, как рассказали в «Минскметрострое», начали возникать конфликты с заказчиком. По части работ он не заплатил белорусам (задолженность в 2019 году оценивалась в 2,9 млрд российских рублей), у которых в свою очередь начали возникать проблемы по расчетам с субподрядчиками и замаячила угроза банкротства. В начале 2019 года на «СП «Минскметрострой» была введена процедура наблюдения. Аналогично развивались отношения и других совместных с «Мосинжпроектом» предприятий — «Транстоннельстрой» после истечения срока процедуры наблюдения был признан банкротом в конце 2018 года, «СП «Еврасстрой» — в середине 2019 года.

Как полагают представители белорусской стороны, ситуация возникла из-за того, что совместные предприятия стали не нужны заказчику. «Мосинжпроект» создал дочернюю структуру «МИП-Строй № 1», которой постепенно передал основные работы по метрополитену. В сентябре 2019 года «Мосинжпроект» де-юре перестал нуждаться в услугах совместного предприятия, выйдя вместе с дочерней структурой «МИП-актив» из состава его учредителей.

Сейчас «СП «Минскметрострой» — это стопроцентно белорусское предприятие, владельцем которого является компания «Минскметростройэкспорт».