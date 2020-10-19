ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начали выпускать новые «умные» счетчики учета газа

19.10.2020 16:41 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с производителем белорусского оптико-электронного приборостроения «БелОМО» начали совместное производство счетчиков учета газа с возможностью удаленного мониторинга данных по технологии NB-IoT.      

Счетчики нового поколения основаны на концепции интернета вещей. Устройства способны самостоятельно передавать данные о количестве потребляемого газа, используя прогрессивный стандарт мобильной связи NB-IoT. Система также может сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций. Информация поступает в облачную платформу МТС для обработки данных, а затем отправляется в организации газоснабжения. Это избавляет от необходимости совершать обходы и делать сверку данных.

Холдинг «БелОМО» занимается сборкой счетчиков, оснащая их SIM-картами от МТС. Преимущество технологии NB-IoT перед традиционным GSM заключается в малых объемах передаваемой информации, что позволяет устройству работать от батареи питания более 10 лет. Кроме того, обеспечиваемый сигнал обладает более высокой проникающей способностью, что позволяет устанавливать передающие устройства даже в труднодоступных местах: в подвальных помещениях, промышленной застройке, на объектах со сложным рельефом местности.

Еще одной сильной стороной NB-IoT по сравнению с другими технологиями для беспроводной телеметрии заключается в том, что пользователям нет необходимости строить дополнительную инфраструктуру для передачи данных в виде ретрансляторов и концентраторов, а затем тратить ресурсы на техподдержку. Этот стандарт связи подразумевает использование ресурсов базовых станций мобильного оператора.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели уже могут заключить договор о покупке и установке инновационных приборов учета газа с МТС. На выбор доступны ультразвуковые и диафрагменные счетчики со сроками службы до 16 лет, которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений. По 31 января 2021 года устройства будут доступны со скидкой, а также в рассрочку на 12 или 24 месяца. Оборудование совместимо с услугами «Умный учет» и «Умный учет 96 месяцев».

«Выпуск счетчиков с передачей данных на базе технологии NB-IoT – это важный шаг на пути внедрения новейших технологий в различные сферы. Удаленный сбор данных позволит значительно сэкономить денежные средства, которые тратятся на проверку устройств сотрудниками предприятий и существенно повлияет на контроль потребления ресурсов. Сейчас мы внедряем целый ряд решений на основе этой технологии, которые в будущем будут успешно работать по всей стране», – отмечает руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

NB-IoT – это стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между различными устройствами: счетчиками учета ресурсов, медицинским оборудованием, мобильными гаджетами, бытовыми приборами. МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с производителем белорусского оптико-электронного приборостроения «БелОМО» начали совместное...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему банкротят белорусского строителя Московского метрополитена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика