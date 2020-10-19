В Беларуси начали выпускать новые «умные» счетчики учета газа

Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с производителем белорусского оптико-электронного приборостроения «БелОМО» начали совместное производство счетчиков учета газа с возможностью удаленного мониторинга данных по технологии NB-IoT.

Счетчики нового поколения основаны на концепции интернета вещей. Устройства способны самостоятельно передавать данные о количестве потребляемого газа, используя прогрессивный стандарт мобильной связи NB-IoT. Система также может сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций. Информация поступает в облачную платформу МТС для обработки данных, а затем отправляется в организации газоснабжения. Это избавляет от необходимости совершать обходы и делать сверку данных.

Холдинг «БелОМО» занимается сборкой счетчиков, оснащая их SIM-картами от МТС. Преимущество технологии NB-IoT перед традиционным GSM заключается в малых объемах передаваемой информации, что позволяет устройству работать от батареи питания более 10 лет. Кроме того, обеспечиваемый сигнал обладает более высокой проникающей способностью, что позволяет устанавливать передающие устройства даже в труднодоступных местах: в подвальных помещениях, промышленной застройке, на объектах со сложным рельефом местности.

Еще одной сильной стороной NB-IoT по сравнению с другими технологиями для беспроводной телеметрии заключается в том, что пользователям нет необходимости строить дополнительную инфраструктуру для передачи данных в виде ретрансляторов и концентраторов, а затем тратить ресурсы на техподдержку. Этот стандарт связи подразумевает использование ресурсов базовых станций мобильного оператора.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели уже могут заключить договор о покупке и установке инновационных приборов учета газа с МТС. На выбор доступны ультразвуковые и диафрагменные счетчики со сроками службы до 16 лет, которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений. По 31 января 2021 года устройства будут доступны со скидкой, а также в рассрочку на 12 или 24 месяца. Оборудование совместимо с услугами « Умный учет » и «Умный учет 96 месяцев».

«Выпуск счетчиков с передачей данных на базе технологии NB-IoT – это важный шаг на пути внедрения новейших технологий в различные сферы. Удаленный сбор данных позволит значительно сэкономить денежные средства, которые тратятся на проверку устройств сотрудниками предприятий и существенно повлияет на контроль потребления ресурсов. Сейчас мы внедряем целый ряд решений на основе этой технологии, которые в будущем будут успешно работать по всей стране», – отмечает руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

NB-IoT – это стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между различными устройствами: счетчиками учета ресурсов, медицинским оборудованием, мобильными гаджетами, бытовыми приборами. МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года.