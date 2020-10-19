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Цены на топливо увеличиваются в Беларуси с 20 октября
19.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся в Беларуси со вторника 20 октября, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
"Концерном "Белнефтехим" принято решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо", – говорится в сообщении.
Так, со вторника на АЗС появятся новые цифры:
Последует
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Стоимость автомобильного топлива в республике со вторника 20 октября традиционно увеличится на одну копейку.
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