Цены на топливо увеличиваются в Беларуси с 20 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся в Беларуси со вторника 20 октября, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

"Концерном "Белнефтехим" принято решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо", – говорится в сообщении.

Так, со вторника на АЗС появятся новые цифры:

литр бензина АИ-92-К5-Евро – 1,69 рубля

АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,79 рубля

АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля

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