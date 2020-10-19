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Минчане купили на сельхозярмарках больше трех тонн фруктов и овощей

19.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске могут продлить, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания.

Он поручил не ограничивать продавцов и покупателей ярмарок датой 1 ноября. С начала осени на ярмарках продали больше трех тонн фруктов и овощей на сумму в 3,8 миллиона рублей.

© Sputnik / Константин Чалабов
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в выходные в Минске

"Если на такой формат торговли есть спрос и позволят погодные условия, ярмарки по выходным в ноябре необходимо продолжить", - сказал Кухарев.
Ярмарки выходного дня проходят в Минске с 12 сентября. За этот период их общий товарооборот составил почти 6 миллионов рублей. В них приняли участие около 13 тысяч производителей, среди которых и фермерские хозяйства, и физические лица.

Для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы, людям старше 80 лет на таких ярмарках предлагают бесплатную доставку покупок на дом. Услугой уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.

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Теги: Минск
 
 
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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице может продолжиться в ноябре, если позволят погодные условия.
 
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