|
Минчане купили на сельхозярмарках больше трех тонн фруктов и овощей
19.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске могут продлить, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания.
Он поручил не ограничивать продавцов и покупателей ярмарок датой 1 ноября. С начала осени на ярмарках продали больше трех тонн фруктов и овощей на сумму в 3,8 миллиона рублей.
© Sputnik / Константин Чалабов
"Если на такой формат торговли есть спрос и позволят погодные условия, ярмарки по выходным в ноябре необходимо продолжить", - сказал Кухарев.
Для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы, людям старше 80 лет на таких ярмарках предлагают бесплатную доставку покупок на дом. Услугой уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице может продолжиться в ноябре, если позволят погодные условия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)