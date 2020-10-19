|
Белстат посчитал, сколько жилья построили в Беларуси за три квартала 2020-го
19.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. В январе-сентябре 2020 года организациями всех форм собственности построено 32 тысячи новых квартир, сообщили в пресс-службе Белстата.
© Sputnik / Константин Чалабов
Таким образом, в эксплуатацию ввели 2751,7 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе, построено 1056,2 тысячи квадратных метров, или 38,4% от общего объема.
"Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 798,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
В текущем году в сельской местности возведено 845,6 тысячи квадратных метров, или 30,7% от общего ввода жилья по всей Беларуси.
Вернулись льготные кредиты
Беларусбанк
© Sputnik / Александр Кряжев
Прием заявок граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Беларусбанк начал 15 октября. Условия кредитования строительства жилья по указу №240 остаются прежними – ставка рефинансирования (7,75% – Sputnik), увеличенная на 3%.
Банк
Жилье обсудят
Сегодня стало известно, что проект указа президента "О мерах по оказанию государственной поддержки"
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В настоящее время оказание помощи со стороны государства при строительстве жилья предусмотрено указами главы государства №240 и №13.
В них прописано, какие категории граждан могут рассчитывать на субсидии, что необходимо для их получения, на каких условиях банки предоставляют коммерческие кредиты под выплату субсидий и прочее.
Свои замечания и предложения каждый желающий может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с до 31 октября текущего года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 30% возведенных за девять месяцев по всей республике жилых квадратных метров приходится на сельскую местность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)