Белстат посчитал, сколько жилья построили в Беларуси за три квартала 2020-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. В январе-сентябре 2020 года организациями всех форм собственности построено 32 тысячи новых квартир, сообщили в пресс-службе Белстата.

Таким образом, в эксплуатацию ввели 2751,7 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе, построено 1056,2 тысячи квадратных метров, или 38,4% от общего объема.

"Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 798,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

В текущем году в сельской местности возведено 845,6 тысячи квадратных метров, или 30,7% от общего ввода жилья по всей Беларуси.

Вернулись льготные кредиты

Беларусбанк возобновил выдачу гражданам кредитов , предусмотренных указом №240, для приобретения жилья. Системообразующий банк мотивировал свое решение тем, что это необходимо для завершения строительства многоквартирных домов.

Прием заявок граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Беларусбанк начал 15 октября. Условия кредитования строительства жилья по указу №240 остаются прежними – ставка рефинансирования (7,75% – Sputnik), увеличенная на 3%.

Банк приостановил выдачу льготных жилищных кредитов в сентябре, тогда в финучреждении затруднялись ответить, когда будут снова принимать заявки от граждан. Согласно указу №240, субсидию могут получить отдельные категории белорусов, включая многодетные семьи. Максимальный размер кредита определяют местные исполкомы с учетом состава семьи и жилой площади, находящейся в собственности.

Жилье обсудят

Сегодня стало известно, что проект указа президента "О мерах по оказанию государственной поддержки" вынесен на общественное обсуждение .

В настоящее время оказание помощи со стороны государства при строительстве жилья предусмотрено указами главы государства №240 и №13.

В них прописано, какие категории граждан могут рассчитывать на субсидии, что необходимо для их получения, на каких условиях банки предоставляют коммерческие кредиты под выплату субсидий и прочее.

Свои замечания и предложения каждый желающий может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с до 31 октября текущего года.

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