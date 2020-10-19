«Любой адвокат в стране находится в условиях риска». Адвокаты требуют прекратить преследование защитников

Источник материала: Tut.by

Защитой адвоката Людмилы Казак поданы жалобы в Минский городской суд на постановление суда Октябрьского района, которым Казак привлечена к административной ответственности по статье 23.4 КоАП. Кроме того, более 50 адвокатов подписались под обращением, в котором требуют прекратить давление на адвокатов. Об этом TUT.BY рассказал защитник Казак Виктор Мацкевич.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В своем обращении в Мингорсуд представители адвокатского сообщества расценивают задержание своей коллеги Людмилы Казак 24 сентября на ул. Коммунистической как незаконное и произвольное, «поскольку оно было проведено при отсутствии оснований, предусмотренных ПИКоАП, с превышением полномочий, предоставленных сотрудникам внутренних дел, и нарушением порядка задержания, предусмотренных Законом «Об органах внутренних дел».

Кроме того, адвокаты констатируют нарушение права на защиту Людмилы Казак и противодействие оказанию ей юридической помощи: Людмила Казак удерживалась в Центральном РУВД более шести часов, а о ее месте нахождения не было сообщено членам семьи, как того требует закон. Напротив, ее супругу и адвокатам, стоявшим у здания РУВД, сообщали ложную информацию о том, что Людмилы Казак там нет. Кроме того, 25 сентября в течение трех часов защитники Людмилы Казак безосновательно не были допущены к ней в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

— Адвокаты в своем обращении указывают на нарушение стандартов справедливого судебного разбирательства при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Людмилы Казак судом Октябрьского района города Минска, поскольку в качестве доказательств по делу Людмилы Казак судом рассмотрены лишь объяснения сотрудников милиции, которые не допрашивались непосредственно в суде, а их личные данные изменены. При этом нормами, регулирующими административный процесс, сокрытие личных данных свидетелей не предусмотрено, поэтому они являются недопустимыми доказательствами и не могут использоваться для доказывания какого-либо обстоятельства по делу, — говорится в обращении адвокатов.

Постановление суда, которым Людмила Казак признана виновной в неповиновении законным требованиям представителей власти при задержании, адвокаты считают неправомерным, так как на момент ее задержания протокол об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (Изначально на Казак было составлено два протокола: по ст. 23.34 и ст. 23.4, но в итоге судили ее лишь по ст. 23.4. — Прим. TUT.BY) отсутствовал, а значит, задержание было незаконным, соответственно, требования сотрудников милиции — также незаконны. За неповиновение незаконным требованиям ответственность не предусмотрена.

Представители адвокатского сообщества заключают, что факты произошедшего — незаконное и ничем не оправданное задержание, сокрытие местонахождения Людмилы Казак, нарушение права на защиту, изъятие при задержании предметов и материалов, содержащих адвокатскую тайну, — свидетельствуют о том, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности по делу Марии Колесниковой.

— Адвокаты рассматривают данный акт как акт запугивания, угрозы и вмешательства в адвокатскую деятельность. Мы напоминаем, что согласно статьи 62 Конституции каждый имеет право на юридическую помощь адвокатов. Юридическая помощь может быть эффективной, только если оказывается независимым адвокатом. Согласно Основным принципам, касающимся роли юристов, государства должны принять меры, чтобы юристы могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства (принцип 16), — пишут адвокаты в обращении.

Защитники считают, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.

Преследование адвокатов Знака, Салея, Казак означает, что любой адвокат в стране сегодня находится в условиях риска для личной свободы и жизни в связи с осуществлением адвокатской деятельности. Это угрожает не только независимости и эффективности осуществления профессии адвоката, но и прежде всего реализации конституционной гарантии юридической помощи для всех граждан, находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь.

В целях недопущения подобных ситуаций в будущем и обеспечения условий для безопасного и эффективного осуществления адвокатской деятельности адвокаты публично обращаются к МВД, КГК, КГБ, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, судам Республики Беларусь, которые согласно ч. 1 ст. 59 Конституции обязаны принимать все доступные меры для создания порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан, с требованием в пределах компетенции:

прекратить преследование адвокатов (произвольные задержания, заключение под стражу, привлечение к ответственности), оказывающим юридическую помощь политикам, общественным активистам, правозащитникам, журналистам, гражданам в связи с реализацией ими гражданских и политических прав, прекратить препятствование адвокатам в осуществлении профессиональной деятельности, обеспечив беспрепятственный доступ к клиентам во все места изоляции, к материалам дел, соблюдение адвокатской тайны;

обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Республики Беларусь, законодательства и стандартов справедливого разбирательства, включая прекращение практики использования недопустимых доказательств в виде показаний свидетелей со скрытыми личными данными и скрытыми лицами, отказов в истребовании доказательств по ходатайству защиты, отказов в удовлетворении жалоб на действия должностных лиц и госорганов без рассмотрения их по существу.