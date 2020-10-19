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Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

20.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эта неделя началась с хороших новостей для автолюбителей: мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт после реконструкции. Ремонт путепровода продлился чуть более трех месяцев, и самое заметное изменение — проезжая часть стала шире примерно на 2 метра с каждой стороны. Мы посмотрели, как этот участок дороги выглядит сейчас. 

Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

Три с половиной месяца пробок, заторов в районе ул. Орловской в прошлом — путепровод на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей с 19 октября открыт для движения транспорта. При этом ремонтные работы удалось завершить на месяц раньше предполагаемого срока.

Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

Кое-где еще продолжаются ремонтные работы — эти участки обозначены специальными знаками. Автомобилей на мосту днем не очень много. Возможно, час пик еще не начался, а может, водители по привычке поехали в объезд — по ул. Тимирязева.

Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

Самое заметное изменение на этом участке пути — ширина проезжей части стала больше на 2 метра с каждой стороны. Это получилось за счет того, что между полосами убрали просвет. 

Но основная задача проведенной реконструкции — усиление моста, которое потребовалось после деформации некоторых балок путепровода. Для обеспечения безопасности водителей и было решено провести ремонт всего путепровода.

Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Эта неделя началась с хороших новостей для автолюбителей: мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт после реконструкции. Ремонт путепровода...
 
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