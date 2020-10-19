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Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит
20.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта неделя началась с хороших новостей для автолюбителей: мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт после реконструкции. Ремонт путепровода продлился чуть более трех месяцев, и самое заметное изменение — проезжая часть стала шире примерно на 2 метра с каждой стороны. Мы посмотрели, как этот участок дороги выглядит сейчас.
Самое заметное изменение на этом участке пути — ширина проезжей части стала больше на 2 метра с каждой стороны. Это получилось за счет того, что между полосами убрали просвет.
Но основная задача проведенной реконструкции — усиление моста, которое потребовалось после деформации некоторых балок путепровода. Для обеспечения безопасности водителей и было решено провести ремонт всего путепровода.
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Эта неделя началась с хороших новостей для автолюбителей: мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт после реконструкции. Ремонт путепровода...
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