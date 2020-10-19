Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт. Посмотрели, как он сейчас выглядит

Самое заметное изменение на этом участке пути — ширина проезжей части стала больше на 2 метра с каждой стороны. Это получилось за счет того, что между полосами убрали просвет.

Но основная задача проведенной реконструкции — усиление моста, которое потребовалось после деформации некоторых балок путепровода. Для обеспечения безопасности водителей и было решено провести ремонт всего путепровода.