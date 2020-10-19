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"Белнефтехим" впервые за семь с половиной месяцев повысит цены на автомобильное топливо

20.10.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 октября. Впервые за семь с половиной месяцев концерн "Белнефтехим" повышает розничные цены на автомобильное топливо.

С 20 октября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 рубля за литр (сейчас 1,68 рубля), АИ-95-К5-Евро — 1,79 (1,78), АИ-98-К5-Евро — 2,01 (2), дизельного топлива — 1,79 (1,78).

"Данный уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования (введен в январе 2019 года, предусматривает возмещение государством 70—75% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. — БелаПАН.)", — сообщает "Белнефтехим".

Концерн "сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний". Также "максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов".

В текущем году цены на автомобильное топливо повышались девять раз (5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 22 февраля и 1 марта) и снижались пять раз (12, 19, 25 апреля, 3 и 10 мая). Каждый раз цены изменялись на копейку.


Дмитрий Власов, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 октября. Впервые за семь с половиной месяцев концерн "Белнефтехим" повышает розничные цены на автомобильное топливо. С 20 октября цена бензина...
 
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