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Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
20.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Площадка бывшего троллейбусного депо на проспекте Машерова
Как выглядит строительная площадка сегодня
Сейчас строительная площадка обнесена высоким забором, а на самом участке работает техника и группа рабочих. Похоже, на этом завершается история знаковых для города зданий из красного кирпича. Как скоро застройщик приступит к строительству нового жилья, пока не известно. В “А-100 Девелопмент” отметили, что прямо сейчас готовится презентация проектаи скоро минчане узнают все подробности амбициозной стройки.
Что планируется построить на этом месте
Напомним, «Депо» – первый жилой проект «А-100 Девелопмент» в черте Минска, поэтому новость о запланированной стройке сразу привлекла повышенное внимание горожан: площадка дорогая, находится в самом центре города, а «А-100 Девелопмент» зарекомендовал себя с новаторской точки зрения. Все с интересом следили за тем, что придумает застройщик на данную территорию. Периодически в сети появлялись рендеры будущей застройки, однако в «А-100» просили не спешить с выводами, так как
— Нам нужно удовлетворить практически все требования и тех людей, которые хотят там сохранить историческую среду, и тех людей, которые хотят, чтобы архитектурный облик этого района Минска не был изменен, и тех архитекторов, которые хотят, чтобы в Минске появились заметные, значимые, привлекательные здания. Это такая работа, где нужно решить уравнение со множеством неизвестных. И практически сегодня мы эту задачу решили.
Согласно документам, на участке возле площади Победы «А-100» построит жилой комплекс из 29 домов (581 квартира) не выше шести этажей.Планировочно он будет разделен на две неравные части пешеходной улицей. В середине пешеходной улицы запроектирована общественная площадь с входами в торговую зону, ресторан и КПП (основной вход в жилой комплекс).Проектом также предусмотрен детский сад на 60 детей, детские и спортивные площадки, объекты инфраструктуры.
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Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Площадка бывшего троллейбусного депо на проспекте Машерова была продана в сентябре 2017 года. Лакомый участок в центре Минска приобрела компания «А-100 Девелопмент»...
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