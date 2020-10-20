Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

Что планируется построить на этом месте

Напомним, «Депо» – первый жилой проект «А-100 Девелопмент» в черте Минска, поэтому новость о запланированной стройке сразу привлекла повышенное внимание горожан: площадка дорогая, находится в самом центре города, а «А-100 Девелопмент» зарекомендовал себя с новаторской точки зрения. Все с интересом следили за тем, что придумает застройщик на данную территорию. Периодически в сети появлялись рендеры будущей застройки, однако в «А-100» просили не спешить с выводами, так как проект еще может поменяться . Ясность появилась осенью 2019 года, когда город утвердил проект . Тогда председатель правления группы компания «А-100» Александр Центер рассказал журналистам, что Мингорисполком выставил достаточно жесткие условия по застройке этого района:

— Нам нужно удовлетворить практически все требования и тех людей, которые хотят там сохранить историческую среду, и тех людей, которые хотят, чтобы архитектурный облик этого района Минска не был изменен, и тех архитекторов, которые хотят, чтобы в Минске появились заметные, значимые, привлекательные здания. Это такая работа, где нужно решить уравнение со множеством неизвестных. И практически сегодня мы эту задачу решили.