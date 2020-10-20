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Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

20.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Площадка бывшего троллейбусного депо на проспекте Машерова была продана в сентябре 2017 года. Лакомыйучасток в центре Минска приобрела компания «А-100 Девелопмент» более чем за $ 8,8 млн. Два года ушло у застройщика на разработку и согласование концепции жилого комплекса, а в сентябре 2020 года стал понятен примерный уровень цен $ 3,5 тыс. за “квадрат” жилья, $ 40тыс. за машиноместо. Несмотря на сложный 2020 год, застройщик не поменял планы и начал работы на площадке. На днях “А-100 Девелопмент” приступила к сносу зданий бывшего депо. Информацию об этом опубликовала директор строительной компании Светлана Шевлик в своем  Instagram-аккаунте.

Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

Как выглядит строительная площадка сегодня

Сейчас строительная площадка обнесена высоким забором, а на самом участке работает техника и группа рабочих. Похоже, на этом завершается история знаковых для города зданий из красного кирпича. Как скоро застройщик приступит к строительству нового жилья, пока не известно. В “А-100 Девелопмент” отметили, что прямо сейчас готовится презентация проектаи скоро минчане узнают все подробности амбициозной стройки.

Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс
Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

Что планируется построить на этом месте

Напомним, «Депо» – первый жилой проект «А-100 Девелопмент» в черте Минска, поэтому новость о запланированной стройке сразу привлекла повышенное внимание горожан: площадка дорогая, находится в самом центре города, а «А-100 Девелопмент» зарекомендовал себя с новаторской точки зрения. Все с интересом следили за тем, что придумает застройщик на данную территорию. Периодически в сети появлялись рендеры будущей застройки, однако в «А-100» просили не спешить с выводами, так как проект еще может поменяться. Ясность появилась осенью 2019 года, когда город утвердил проект. Тогда председатель правления группы компания «А-100» Александр Центер рассказал журналистам, что Мингорисполком выставил достаточно жесткие условия по застройке этого района:

— Нам нужно удовлетворить практически все требования и тех людей, которые хотят там сохранить историческую среду, и тех людей, которые хотят, чтобы архитектурный облик этого района Минска не был изменен, и тех архитекторов, которые хотят, чтобы в Минске появились заметные, значимые, привлекательные здания. Это такая работа, где нужно решить уравнение со множеством неизвестных. И практически сегодня мы эту задачу решили.

Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

Снос в центре Минска. Что происходит на территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс

Согласно документам, на участке возле площади Победы «А-100» построит жилой комплекс из 29 домов (581 квартира) не выше шести этажей.Планировочно он будет разделен на две неравные части пешеходной улицей. В середине пешеходной улицы запроектирована общественная площадь с входами в торговую зону, ресторан и КПП (основной вход в жилой комплекс).Проектом также предусмотрен детский сад на 60 детей, детские и спортивные площадки, объекты инфраструктуры.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Площадка бывшего троллейбусного депо на проспекте Машерова была продана в сентябре 2017 года. Лакомый участок в центре Минска приобрела компания «А-100 Девелопмент»...
 
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