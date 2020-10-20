Снова на копейку: выросли цены на топливо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Розничные цены на автомобильное топливо увеличились в Беларуси со вторника 20 октября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

"Концерном "Белнефтехим" принято решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо", – говорится в сообщении.

В концерне отметили, что в текущем году цены на топливо в Беларуси ниже, чем в соседних странах государствах (на 15–46%) и выше, чем в России (на 16%).

По информации "Белнефтехима", стратегия поэтапной корректировки цен на топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний, будет продолжена.

"Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов", – заключили там.