«Плакали полчаса». Адвокат рассказал, что Виталий Шкляров встретился в Минске с мамой

Источник материала: Tut.by

Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник . Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY, что Шкляров сейчас находится под подпиской о невыезде, он в Минске и уже встретился со своей мамой.



Адвокат Антон Гашинский и Виталий Шкляров. Фото из личного архива Гашинского

— Виталия привезли вчера вечером к маме, они сейчас в Минске. Встреча была очень эмоциональная, полчаса плакали. Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения (первоначально была информация, что в качестве меры пресечения Шклярову избран домашний арест — Прим. TUT.BY) в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия, — рассказал Гашинский.

Как ранее сообщалось, отец Шклярова об освобождении сына вчера узнал от журналистов.

Напомним, Шкляров был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант , политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт .

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу также вышли:

член президиума Координационного совета Лилия Власова;

Лилия Власова; член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский;

Виктора Бабарико Юрий Воскресенский; фигуранты «дела PandaDoc» — главный бухгалтер Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич (под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов);

— главный бухгалтер Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич (под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов); адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.