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«Плакали полчаса». Адвокат рассказал, что Виталий Шкляров встретился в Минске с мамой
20.10.2020 10:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову
— Виталия привезли вчера вечером к маме, они сейчас в Минске. Встреча была очень эмоциональная, полчаса плакали. Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения (первоначально была информация, что в качестве меры пресечения Шклярову избран домашний арест — Прим. TUT.BY) в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия, — рассказал Гашинский.
Как ранее сообщалось, отец Шклярова об освобождении сына вчера
Напомним, Шкляров был среди участников
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский
Супруга Шклярова —
После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу также вышли:
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Об изменении меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову стало известно в понедельник. Сегодня адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY, что Шкляров сейчас...
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