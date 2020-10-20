$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Неплохой участок продается в деревне Масловичи, которая находятся в 17 километрах от МКАД по трассе Р-58. В деревню ведет асфальтированная дорога, ходит общественный транспорт, подъезд асфальтирован до самого участка. Здесь на торги выставили 15 соток земли с возможностью подключиться к коммуникациям (электричество, газ и вода). Территория участка ровная. Рядом жилые дома, за участком поле. Торги за лот начнутся с 11 тыс. рублей.