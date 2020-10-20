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$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

20.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

13 ноября пройдет очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. В этот раз на торги выставили 12 участок, традиционно мы посетили самые интересные из них. В обзоре – земельные наделы со всеми коммуникациями от 11 тыс. рублей.

Все участки на карте

аг. Новоселье, участок № 1 (Лот № 4)

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Новоселье находится в 15 километрах от Минска по автодороге М-6/Е28. Здесь на аукцион выставили 13 соток земли. Площадка ровная, удобная для строительства. Из коммуникаций  заявлены газ, вода и электричество. Справа от участка – жилые дома, сосед слева еще строится. Подъезд гравийка, стратовая цена лота – 22 881 руб.

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Общая площадь участка — 12,92 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 22 881;

Координаты участка: 53°55'03.9"N 27°11'06.8"E;

Расстояние до МКАД: 15,9 км.

д. Столбуновичи, участок № 2 (Лот № 5)

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

В Столбуновичах продается длинный узкий участок площадью порядка 12,5 сотки. Территория высокая, приподнята над дорогой, на площадке растут плодовые деревья.  Рядом простые сельские дома, вокруг деревни поле, недалеко протекает река Птичь. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ, вода и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за лот начнутся с 15 тыс. рублей.

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Общая площадь участка — 12,43 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 тыс.;

Координаты участка: 53°41'30.7"N 27°33'01.6"E;

Расстояние до МКАД: 20 км.

г.п. Мачулищи, участок № 2 (Лот № 6)

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Участок в Мачулищах – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Стартовая цена за 14,71 сотки составляет 49 403 руб. Выделен земельный надел на пустыре в квартале новой коттеджной застройки – соседи активно строятся, поблизости виднеются жилые дома. Рядом с участком есть все необходимые коммуникации – электричество, газ, вода и даже канализация. Подъезд – накатанная дорога.

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Общая площадь участка — 14,71 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 49 403;

Координаты участка: 53°46'25.2"N 27°36'04.3"E;

Расстояние до МКАД: 17,7 км.

аг. Петришки (Лот № 8)

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

В Петришках разыграют участок площадью 13,18 сотки. К территории ведет асфальтированный подъезд, есть возможность подключить газ, воду и электричество, рядом преимущественно жилые дома. Из особенностей – форма участка. Земельный надел длинный и у дороги очень узкий, при этом территория ровная, удобная для строительства. Торги за участок начнутся с 25 тыс. рублей.

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Общая площадь участка — 13,18 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 25 тыс.;

Координаты участка: 54°03'58.6"N 27°13'08.7"E;

Расстояние до МКАД: 26,8 км.

д. Масловичи, ул. Центральная (Лот № 12)

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

Неплохой участок продается в деревне Масловичи, которая находятся в 17 километрах от МКАД по трассе Р-58. В деревню ведет асфальтированная дорога, ходит общественный транспорт, подъезд асфальтирован до самого участка. Здесь на торги выставили 15 соток земли с возможностью подключиться к коммуникациям (электричество, газ и вода). Территория участка ровная. Рядом жилые дома, за участком поле. Торги за лот начнутся с 11 тыс. рублей.

$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября пройдет очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. В этот раз на торги выставили 12 участок, традиционно мы посетили самые...
 
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