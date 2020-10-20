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$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
20.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Новоселье находится в 15 километрах от Минска по автодороге М-6/Е28. Здесь на аукцион выставили 13 соток земли. Площадка ровная, удобная для строительства. Из коммуникаций заявлены газ, вода и электричество. Справа от участка – жилые дома, сосед слева еще строится. Подъезд гравийка, стратовая цена лота – 22 881 руб.
В Столбуновичах продается длинный узкий участок площадью порядка 12,5 сотки. Территория высокая, приподнята над дорогой, на площадке растут плодовые деревья. Рядом простые сельские дома, вокруг деревни поле, недалеко протекает река Птичь. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ, вода и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за лот начнутся с 15 тыс. рублей.
Участок в Мачулищах – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Стартовая цена за 14,71 сотки составляет 49 403 руб. Выделен земельный надел на пустыре в квартале новой коттеджной застройки – соседи активно строятся, поблизости виднеются жилые дома. Рядом с участком есть все необходимые коммуникации – электричество, газ, вода и даже канализация. Подъезд – накатанная дорога.
В Петришках разыграют участок площадью 13,18 сотки. К территории ведет асфальтированный подъезд, есть возможность подключить газ, воду и электричество, рядом преимущественно жилые дома. Из особенностей – форма участка. Земельный надел длинный и у дороги очень узкий, при этом территория ровная, удобная для строительства. Торги за участок начнутся с 25 тыс. рублей.
Неплохой участок продается в деревне Масловичи, которая находятся в 17 километрах от МКАД по трассе Р-58. В деревню ведет асфальтированная дорога, ходит общественный транспорт, подъезд асфальтирован до самого участка. Здесь на торги выставили 15 соток земли с возможностью подключиться к коммуникациям (электричество, газ и вода). Территория участка ровная. Рядом жилые дома, за участком поле. Торги за лот начнутся с 11 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 11 тыс.;
Координаты участка: 54°05'37.6"N 27°30'02.5"E;
Расстояние до МКАД: 17,7 км.
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$ 4,3 тыс. за участок с коммуникациями и асфальтированным подъездом. На аукцион выставили 12 новых участков под Минском - обзор
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