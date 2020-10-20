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Хоть завтра: на белорусском НПЗ рассказали о переходе на перевалку в портах РФ

20.10.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Новополоцкий "Нафтан" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси. Почти вся сырая нефть, которую перерабатывает предприятие, поступает из России.

Sputnik
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Sputnik приехал на производство, чтобы увидеть, как белорусы делают из российского "черного золота" продукцию для других стран.

Сердце завода построили совместно с РФ

В этом году предприятие поработало с сырьем из США, Норвегии и Саудовской Аравии. Но основным поставщиком нефти все годы работы завода остается Россия.

"Сырая нефть из Российской Федерации составляет порядка 70% нашего импорта. Самый крупный поставщик нефти – это "Сургутнефтегаз", а также "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", " Славнефть" и ряд других российских компаний", – перечисляет заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

Большая часть готовой продукции уходит в страны дальнего зарубежья, Прибалтику и на Украину. Около 20% экспорта приходится на Россию.

"В этом году на рынок РФ мы поставили более полутора миллиона тонн нефтепродуктов на сумму свыше 700 миллионов долларов. Также были поставки дизельного топлива и автомобильного бензина", – говорит Хомич.

Первичная переработка сырой нефти происходит на установке АТ-8, которая также была запущена с участием России в 2017 году. Проект объекта разрабатывал российский "Нефтехимпроект". Все колонное оборудование АТ-8 производилось в России.

© Sputnik / Сергей Пушкин
В сердце завода – на установке АТ-8

"Установка АТ-8 – это сердце завода. Исходящие продукты являются сырьем для других установок. Таким образом, объект занимает главное звено в цепочке производства", – объясняет начальник установки Виталий Данишевский.

Установка перерабатывает до шести миллионов тонн нефти в год. Благодаря этому объекту завод получает прямогонный бензин, прямогонное дизельное топливо и керосиновую фракцию.

© Sputnik / Сергей Пушкин
Из запланированных в 2020 году 8,25 млн тонн нефти предприятие намерено переработать 7,4 млн тонн

"Сырьем для установки является российская нефть сорта Urals, которая поступает по трубопроводу "Дружба" непосредственно в сырьевой цех и далее – на наш объект", – говорит Данишевский.

По словам главного технолога Артема Дудника, "Нафтан" постоянно взаимодействует с научно-исследовательскими институтами России, которые помогают внедрять на заводе новые технологии.

Отгрузку в Усть-Лугу готовы начать хоть завтра

Одно из перспективных направлений работы Москвы и Минска – это переориентация нефтяных потоков из Прибалтики в российские порты, считает заместитель генерального директора по производству Сергей Алтухов.

© Sputnik / Алексей Даничев
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"В этом году мы начали плотную работу по диверсификации поставок нефтепродуктов на перевалку в порты Российской Федерации", – уточнил замгендиректора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

По его словам, основная работа по этому вопросу ведется на уровне правительства республики и концерна "Белнефтехим". Уже проведены ряд встреч и состоялись переговоры с логистическими компаниями.

"Технически мы готовы осуществлять отгрузку буквально с завтрашнего дня ", – отметил Хомич.

Глубина переработки нефти может достигнуть 90% уже в 2021 году

Несмотря на то что в начале года у "Нафтана" возникли сложности с доступом к российскому сырью, завод максимально повысил производительность, чтобы компенсировать отставание в объемах. Из запланированных в этом году 8,25 млн тонн нефти предприятие намерено переработать 7,4 млн тонн.

© Sputnik / Сергей Пушкин
В ближайших планах – завершить первый этап модернизации предприятия в 2021 году, говорит заместитель гендиректора по производству Сергей Алтухов

"Сегодня мощности у нас технически ограничены, поэтому отставание нам в полной мере не удается настигнуть, но мы планируем переработать порядка 7,4 млн тонн по итогам 2020 года. Да, есть отставание, но ничего в этом катастрофичного нет. Предприятие работает в плановом режиме, продукты выпускаются", – разъяснил заместитель гендиректора по производству Сергей Алтухов.

© Sputnik / Алексей Даничев
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В текущем году НПЗ в Европе снизили загрузку из-за падения потребления в условиях пандемии. Но "Нафтан" эта тенденция обошла стороной.

"Нашей коммерческой службе удается реализовать всю товарную продукцию, которая получается в результате переработки нефти. Тем более, у нас рынок диверсифицирован: часть нефтепродуктов идет на внутренний рынок, часть идет на экспорт ", – утверждает Алтухов.

Говоря о ближайших планах, заместитель гендиректора по производству отмечает, что правительство Беларуси и концерн "Белнефтехим" поставили перед "Нафтаном" "серьезные задачи". Одна из них – завершить первый этап модернизации предприятия в 2021 году.

"После того как мы в 2021 году запустим комплекс замедленного коксования, глубина переработки нефти достигнет 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%", – заключил Алтухов.

 
Теги: Минск
 
 
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