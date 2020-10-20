Хоть завтра: на белорусском НПЗ рассказали о переходе на перевалку в портах РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Новополоцкий "Нафтан" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси. Почти вся сырая нефть, которую перерабатывает предприятие, поступает из России.

Sputnik приехал на производство, чтобы увидеть, как белорусы делают из российского "черного золота" продукцию для других стран.

Сердце завода построили совместно с РФ

В этом году предприятие поработало с сырьем из США, Норвегии и Саудовской Аравии. Но основным поставщиком нефти все годы работы завода остается Россия.

"Сырая нефть из Российской Федерации составляет порядка 70% нашего импорта. Самый крупный поставщик нефти – это "Сургутнефтегаз", а также "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", " Славнефть" и ряд других российских компаний", – перечисляет заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

Большая часть готовой продукции уходит в страны дальнего зарубежья, Прибалтику и на Украину. Около 20% экспорта приходится на Россию.

"В этом году на рынок РФ мы поставили более полутора миллиона тонн нефтепродуктов на сумму свыше 700 миллионов долларов. Также были поставки дизельного топлива и автомобильного бензина", – говорит Хомич.

Первичная переработка сырой нефти происходит на установке АТ-8, которая также была запущена с участием России в 2017 году. Проект объекта разрабатывал российский "Нефтехимпроект". Все колонное оборудование АТ-8 производилось в России.

© Sputnik / Сергей Пушкин В сердце завода – на установке АТ-8

"Установка АТ-8 – это сердце завода. Исходящие продукты являются сырьем для других установок. Таким образом, объект занимает главное звено в цепочке производства", – объясняет начальник установки Виталий Данишевский.

Установка перерабатывает до шести миллионов тонн нефти в год. Благодаря этому объекту завод получает прямогонный бензин, прямогонное дизельное топливо и керосиновую фракцию.

© Sputnik / Сергей Пушкин Из запланированных в 2020 году 8,25 млн тонн нефти предприятие намерено переработать 7,4 млн тонн

"Сырьем для установки является российская нефть сорта Urals, которая поступает по трубопроводу "Дружба" непосредственно в сырьевой цех и далее – на наш объект", – говорит Данишевский.

По словам главного технолога Артема Дудника, "Нафтан" постоянно взаимодействует с научно-исследовательскими институтами России, которые помогают внедрять на заводе новые технологии.

Отгрузку в Усть-Лугу готовы начать хоть завтра

Одно из перспективных направлений работы Москвы и Минска – это переориентация нефтяных потоков из Прибалтики в российские порты, считает заместитель генерального директора по производству Сергей Алтухов.

"В этом году мы начали плотную работу по диверсификации поставок нефтепродуктов на перевалку в порты Российской Федерации", – уточнил замгендиректора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

По его словам, основная работа по этому вопросу ведется на уровне правительства республики и концерна "Белнефтехим". Уже проведены ряд встреч и состоялись переговоры с логистическими компаниями.

"Технически мы готовы осуществлять отгрузку буквально с завтрашнего дня ", – отметил Хомич.

Глубина переработки нефти может достигнуть 90% уже в 2021 году

Несмотря на то что в начале года у "Нафтана" возникли сложности с доступом к российскому сырью, завод максимально повысил производительность, чтобы компенсировать отставание в объемах. Из запланированных в этом году 8,25 млн тонн нефти предприятие намерено переработать 7,4 млн тонн.

© Sputnik / Сергей Пушкин В ближайших планах – завершить первый этап модернизации предприятия в 2021 году, говорит заместитель гендиректора по производству Сергей Алтухов

"Сегодня мощности у нас технически ограничены, поэтому отставание нам в полной мере не удается настигнуть, но мы планируем переработать порядка 7,4 млн тонн по итогам 2020 года. Да, есть отставание, но ничего в этом катастрофичного нет. Предприятие работает в плановом режиме, продукты выпускаются", – разъяснил заместитель гендиректора по производству Сергей Алтухов.

В текущем году НПЗ в Европе снизили загрузку из-за падения потребления в условиях пандемии. Но "Нафтан" эта тенденция обошла стороной.

"Нашей коммерческой службе удается реализовать всю товарную продукцию, которая получается в результате переработки нефти. Тем более, у нас рынок диверсифицирован: часть нефтепродуктов идет на внутренний рынок, часть идет на экспорт ", – утверждает Алтухов.

Говоря о ближайших планах, заместитель гендиректора по производству отмечает, что правительство Беларуси и концерн "Белнефтехим" поставили перед "Нафтаном" "серьезные задачи". Одна из них – завершить первый этап модернизации предприятия в 2021 году.

"После того как мы в 2021 году запустим комплекс замедленного коксования, глубина переработки нефти достигнет 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%", – заключил Алтухов.