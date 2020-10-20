«Чудо я, Саша, видал». Почему Лукашенко и его команда не могут остановить протесты

Источник материала: Tut.by

Как все примитивные дамские романы заканчиваются свадьбой, так все милицейские — тюрьмой для главного нехорошего героя. И чувством нравственной правоты у всех причастных к посадке. Отличие жизни от школьного сочинения и примитивной литературы в том, что ничего вообще не кончается — ни свадьбой, ни посадкой, ни даже смертью. Остается память, история продолжается.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

Вчера в Беларуси был обычный круговорот заключенных. Одни — сели, другие — вышли.

Посадили моих коллег-журналистов , ничего не нарушавших и мирно выполнявших свою работу. Вранье из протокола так органично перетекает во вранье в решении, что посредник в виде судьи выглядит уже избыточным звеном. Коллега вот предлагает «тройки» НКВД возродить , перейдя на внесудебные расправы. Разумно.

Кстати, про уголовное дело именно этого коллеги, Сергея Сацука из «Ежедневника», недавно трогательно говорил тогдашний глава КГК: «Журналистика — это тонкая сфера деятельности, где должны работать люди порядочные. Суперпорядочные». Прошло полгода, и остались ли у меня в друзьях коллеги, не судимые, не под следствием и не лишенные аккредитации? Кажется, пара пока есть. Но те, кто на свободе, условно, очень условно.

Вышли политзаключенные, Виталий Шкляров, Лилия Власова, авторитетные и уважаемые в своих профессиях люди. Очевидно, что выйдут и остальные. А какие варианты? Сделать из банкира или юриста графа Монте-Кристо, закатав ни за что по полной — странное даже для белорусских реалий решение. Для этого нужна яркая личная вражда (кейс «Путин-Ходорковский»), а тратить место, время и эмоции на незнакомых людей, чьи мотивы тебе мало понятны? Так тюрьма не резиновая, надо пугать и ломать новых. И тут плохая новость для верных и непредавших бессменного главу государства: и пугать, и ломать куда интереснее своих, понятных, идейно близких. Благо на них и компромата припасено.

Взятая в Беларуси на вооружение идея ломать лидеров с блеском провалилась. Во-первых, протест без лидера оказался слишком рассредоточенным, размазанным во времени и пространстве, что неудобно для подавления и прорывается нескрываемым раздражением силовиков , имеющим, оказывается, претензии даже к дворовым чаепитиям.



Фото: читатель TUT.BY

Во-вторых, лидер не просто так лидером оказался, это не глава какого-нибудь исполкома или член инициативной группы (один из десяти тысяч). Это харизма, морально-волевые качества, репутация. В итоге сам он не ломается, или молчит, вроде экс-главы президентского пула на ОНТ Дмитрия Семченко , или откровенно фиглярствует, вроде Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно . Да еще и сочувствующих и заступников у него находится немало и в самых неожиданных местах. И вот уже одиозно-провластный российский телеведущий Владимир Соловьев топит за опальную белорусскую баскетболистку Елену Левченко. «Вот эта жестокость зачем? Что-то кому-то показать? Притом показная жестокость к людям, которые всю свою карьеру посвятили славе белорусского спорта. Или что? Важна не слава белорусского спорта, а личная преданность Лукашенко? <…> Надо вот так мелко что-то показывать? То есть показывать притворное милосердие, встречаясь в СИЗО КГБ и потом выпуская оттуда людей? А спортсменам показывать, чтобы знали свое место? Мне просто кажется, что закон един для всех бесспорно, но просто власть не должна быть мелкой. <…> Я за гуманизм. Я Лену знаю лично, я за нее просил. Я этого не стесняюсь», — заявляет Соловьев. И вот уже и его поклонники начинают косо смотреть на белорусские безобразия.

Ключевая задача власти сейчас — остановить протесты. На худой конец, сделать вид, что их нет. Кстати, теме сдувания/отсутствия протестов выделили прайм-тайм в прошедшее воскресенье, отдав под репортажи и рефлексию силовиков и телепропагандистов основное время итоговых новостных программ. Но и в партизанских условиях и журналисты, и просто граждане смогли показать, что такое третий месяц сдувающийся протест даже в условиях бесконечных задержаний, штрафов, суток, дубинок, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов-предателей.



18 октября в Минске. Партизанский проспект. Фото: TUT.BY

Точка невозврата пройдена, и ничего не прекратится ни угрозами, ни посулами псевдодиалога для избранных. Потому что избранных люди не избирали, а удобство человека для власти — не равно избранности.

Всебелорусское собрание теперь на улице, потому что его выгнали отовсюду. И потому, что в нашей жизни было 16 августа. День первого большого действительно всебелорусского собрания. День, который можно описать цитатой из великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: «Чудо я, Саша, видал». Тысячи людей шли по улицам Минска . Мимо разбредающихся с провластного митинга, мимо малочисленных еще милицейских кордонов. Набитый вагон метро скандировал сперва удивленно, потом уверенно «Жыве Беларусь». Ближе к центру колонны сливались в десятки тысяч. И вот первая видовая точка — путепровод на Немиге. И море. Бело-красно-белое море, волнами стекающееся к стеле. Флаги, плакаты, смеющиеся дети и плачущие старики: «Думал, не доживу! А дожил! Жалко, Статкевич не видит». Дожили.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Никто, кто в те первые дни был на улице, не поверит телевизионному бреду про бандитов на улицах. А были — сотни тысяч. Не все смогут каждую неделю выходить на марши — «сутки», работа, дети, простуды, разогнали на подходе. Но тысячи людей собираются вопреки всему. А дальше сработает любой триггер, и тысячи станут сотнями тысяч. Потому что мы знаем, сколько нас. Потому что нас обсчитали, оскорбили, лишили права на профессию, на суд, на справедливость. И дальше будет как в самом популярном анекдоте недели.

— Протесты затухают.

— Ты балота тушыў?

— Нет.

— То маўчы і назірай.

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