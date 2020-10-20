|
«Чудо я, Саша, видал». Почему Лукашенко и его команда не могут остановить протесты
20.10.2020 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как все примитивные дамские романы заканчиваются свадьбой, так все милицейские — тюрьмой для главного нехорошего героя. И чувством нравственной правоты у всех причастных к посадке. Отличие жизни от школьного сочинения и примитивной литературы в том, что ничего вообще не кончается — ни свадьбой, ни посадкой, ни даже смертью. Остается память, история продолжается.
Вчера в Беларуси был обычный круговорот заключенных. Одни — сели, другие — вышли.
Кстати, про уголовное дело именно этого коллеги, Сергея Сацука из «Ежедневника», недавно трогательно
Вышли политзаключенные, Виталий Шкляров, Лилия Власова, авторитетные и уважаемые в своих профессиях люди. Очевидно, что выйдут и остальные. А какие варианты? Сделать из банкира или юриста графа Монте-Кристо, закатав ни за что по полной — странное даже для белорусских реалий решение. Для этого нужна яркая личная вражда (кейс «Путин-Ходорковский»), а тратить место, время и эмоции на незнакомых людей, чьи мотивы тебе мало понятны? Так тюрьма не резиновая, надо пугать и ломать новых. И тут плохая новость для верных и непредавших бессменного главу государства: и пугать, и ломать куда интереснее своих, понятных, идейно близких. Благо на них и компромата припасено.
Взятая в Беларуси на вооружение идея ломать лидеров с блеском провалилась. Во-первых, протест без лидера оказался слишком рассредоточенным, размазанным во времени и пространстве, что неудобно для подавления и прорывается нескрываемым
Во-вторых, лидер не просто так лидером оказался, это не глава какого-нибудь исполкома или член инициативной группы (один из десяти тысяч). Это харизма, морально-волевые качества, репутация. В итоге сам он не ломается, или молчит,
Ключевая задача власти сейчас — остановить протесты. На худой конец, сделать вид, что их нет. Кстати, теме сдувания/отсутствия протестов выделили прайм-тайм в прошедшее воскресенье, отдав под репортажи и рефлексию силовиков и телепропагандистов основное время итоговых новостных программ. Но и в партизанских условиях и журналисты, и просто граждане смогли показать, что такое третий месяц сдувающийся протест даже в условиях бесконечных задержаний, штрафов, суток, дубинок, резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов-предателей.
Точка невозврата пройдена, и ничего не прекратится ни угрозами, ни посулами псевдодиалога для избранных. Потому что избранных люди не избирали, а удобство человека для власти — не равно избранности.
Всебелорусское собрание теперь на улице, потому что его выгнали отовсюду. И потому, что в нашей жизни было 16 августа. День первого большого действительно всебелорусского собрания. День, который можно описать цитатой из великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: «Чудо я, Саша, видал». Тысячи людей
Никто, кто в те первые дни был на улице, не поверит телевизионному бреду про бандитов на улицах. А были — сотни тысяч. Не все смогут каждую неделю выходить на марши — «сутки», работа, дети, простуды, разогнали на подходе. Но тысячи людей собираются вопреки всему. А дальше сработает любой триггер, и тысячи станут сотнями тысяч. Потому что мы знаем, сколько нас. Потому что нас обсчитали, оскорбили, лишили права на профессию, на суд, на справедливость. И дальше будет как в самом популярном анекдоте недели.
— Протесты затухают.
— Ты балота тушыў?
— Нет.
— То маўчы і назірай.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точка невозврата пройдена и ничего не прекратится ни угрозами, ни посулами псевдодиалога для избранных. Потому что избранных люди не избирали, а удобство человека...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)