КНДР и остров Св. Елены: куда отправляют и откуда получают деньги белорусы

Источник материала: Sputnik Беларусь

С начала текущего года белорусы уже получили посредством денежных переводов из-за границы более 226,6 миллиона долларов в эквиваленте. При этом из страны за тот же период выслали и более 148,95 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, только в третьем квартале в Беларусь пришли 84,45 миллиона долларов, что на 4,7% больше, чем в это же время в прошлом году. За границу перевели в июле-сентябре 2020-го более 61,45 миллиона долларов - это на 22,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019-м.

Sputnik проанализировал статистику регулятора и выяснил, куда отправляют и откуда получают денежные переводы белорусы в последние несколько месяцев чаще всего.

Страны, куда чаще уходят деньги

Лидером по общей сумме денежных переводов белорусов за границу стала Россия. В третьем квартале туда отправили более 33 миллионов долларов в эквиваленте, с начала текущего года - более 81 миллиона долларов. При этом средняя сумма перевода за последние месяцы выросла и составила почти 386 долларов.

На втором месте по числу отправлений из Беларуси находится Украина, причем отрыв от лидера рейтинга довольно существенный. Так, с июля по сентябрь в соседнюю страну направили более 5,5 миллиона долларов, с января - более 13 миллионов. Средняя сумма перевода в третьем квартале превысила 356 долларов.

На третьем месте по сумме переводов из республики оказалась Турция. Туда белорусы за последние три месяца перечислили почти 4,9 миллиона долларов в эквиваленте, за весь период с начал года - более 11,5 миллионов. В среднем в Турцию в последнее время переводили свыше 711 долларов за раз.

Замыкают пятерку лидеров Узбекистан и Казахстан с суммами переводов в третьем квартале более 2,46 и более 2,44 миллиона долларов соответственно. Всего в текущем году в Узбекистан из Беларуси ушло более 6,4 миллиона долларов, в Казахстан - более 4,9 миллиона.

В десятку стран, куда белорусы активнее всего переводили деньги в июле-сентябре, вошли также Китай (2,41 миллиона долларов), Азербайджан (1,99 миллиона), Грузия (более 1,57 миллиона) и Кыргызстан (641 тысяча долларов). Замыкает топ-10 соседняя Польша, куда за этот же период из Беларуси ушло более 566 тысяч долларов.

Среди дальних стран, куда белорусы отправляют деньги - Ангола, Белиз, Буркина-Фасо, Гана, Зимбабве, Кабо-Верде, Северная и Южная Корея, Мадагаскар, Непал, Свазиленд и другие. Правда, суммы переводов туда, чаще всего, незначительные.

К слову, тройка лидеров по итогам прошлого года по сумме денежных переводов из Беларуси за рубеж не поменялась. на первом месте была Россия: туда за 12 месяцев отправили более 101 миллиона долларов. За ней так же следовала Украина (более 16,7 миллиона долларов за год) и Турция (более 10,8 миллиона).

Откуда деньги шлют в Беларусь

Согласно статистике Нацбанка, в Беларусь в этом году приходит больше денег из-за рубежа, чем уходит туда.

Больше всего денежных переводов белорусам пришло в последнем квартале из России - более 25,3 миллиона долларов в эквиваленте. С начала года эта цифра составляет уже более 70 миллионов долларов. Средняя сумма за последние три месяца - 174,5 доллара.

В лидерах оказались также США, откуда в Беларусь с июля по сентябрь перевели более 13,5 миллиона долларов, а с января - более 33,5 миллионов. В среднем сумма одного перевода в третьем квартале составляет почти 493 доллара.

На третьем месте с существенным отрывом идет Туркменистан. Оттуда белорусы за последние три месяца получили более 4,6 миллиона долларов, за этот год - более 13,8 миллиона. В последнее время обычно высылали сумму около 195 долларов.

Немного меньше - 4,3 миллиона долларов - пришло в Беларусь в третьем квартале из Израиля (с начала года - более 11,8 миллиона). Дальше в рейтинге с небольшим отрывом располагаются Германия и Украина с 3,4 миллиона (с января - более 8,7 миллиона) и 3,3 миллиона долларов переводов (за этот год - более 9,8 миллиона) соответственно.

Также в топ-10 стран, жители которых отправляли деньги в Беларусь в июле-сентябре 2020 года оказалась Италия (2,25 миллиона долларов), Турция (2,21 миллиона), Казахстан (2,09 миллиона) и Польша (1,6 миллиона).

В последнее время белорусы получали деньги из стран дальнего зарубежья. Например, с Багамских, Бермудских и американских Вергинских островов, из Гватемалы, из Исландии, Камбоджи, Кубы, Макао, с острова Рождества и других. Денежные переводы оттуда приходят не с такими серьезными суммами, как из стран-лидеров.

Напомним, что в прошлом году больше всего денег в Беларусь перечислили из России - более 127,5 миллионов долларов в эквиваленте. На втором месте по сумме переводов также располагались США с почти 33,9 миллиона долларов, на третьем - Туркменистан, откуда в нашу страну поступило более 20 миллионов долларов. Тройка лидеров, как и в случае с переводами денег из Беларуси за границу, не поменялась.