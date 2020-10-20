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Подрос только евро: какие курсы валют установили во вторник

20.10.2020 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

В понедельник торги завершились удешевлением доллара и подорожанием евро и российского рубля. Во вторник ситуация на бирже изменилась, в результате чего белорусская валюта сумела укрепиться к доллару и российскому рублю. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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По итогам торгов 20 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5629 рубля,

1 евро - 3,0187 рубля,

100 российских рублей - 3,2939 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня курс доллара уменьшился на 0,3% (или на 0,0078 рубля), российский рубль подешевел на 0,18% (и потерял 0,006 белорусского рубля). В то же время евро вырос на 0,16% (или 0,0049 рубля).

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По результатам торгов, белорусский рубль смог укрепить свои позиции по отношению к доллару и российскому рублю.
 
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