Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Александр Лукашенко назначил нового гендиректора ОАО "Нафтан".

Новым руководителем одного из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси стал Андрей Сойко, который до этого момента был заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. В этой должности он проработал совсем не долго – указ о его назначении был подписан 22 июня текущего года. По словам самого Сойко, после окончания университета работал на разных должностях в системе "Белнефтехима".

Сойко обозначил важнейшую задачу, которая стоит перед ним в новой должности, - это завершение на "Нафтане" инвестиционного проекта по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане". По его словам, срок реализации проекта – середина следующего года.

Осуществление этого проекта даст возможность увеличить глубину переработки нефти до 90% с повышением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т).

Sputnik недавно был на предприятии и узнал, как там сейчас идет работа .