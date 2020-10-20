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У "Нафтана" сменился гендиректор

20.10.2020 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Александр Лукашенко назначил нового гендиректора ОАО "Нафтан".

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Новым руководителем одного из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси стал Андрей Сойко, который до этого момента был заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. В этой должности он проработал совсем не долго – указ о его назначении был подписан 22 июня текущего года. По словам самого Сойко, после окончания университета работал на разных должностях в системе "Белнефтехима".

Сойко обозначил важнейшую задачу, которая стоит перед ним в новой должности, - это завершение на "Нафтане" инвестиционного проекта по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане". По его словам, срок реализации проекта – середина следующего года.

Осуществление этого проекта даст возможность увеличить глубину переработки нефти до 90% с повышением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т).

Sputnik недавно был на предприятии и узнал, как там сейчас идет работа.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый руководитель предприятия ранее был заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
 
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