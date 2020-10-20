Новый спецэкспортер белорусских нефтепродуктов сделал ставку на рижский порт

Источник материала: Tut.by

Новая нефтяная компания (ННК), получившая летом возможность экспорта белорусских нефтепродуктов наряду с БНК, выставила на продажу 1,2 миллиона тонн мазута производства новополоцкого «Нафтана». Таким образом компания хочет заключить свой первый долгосрочный контракт. Пикантность ситуации в том, что ННК резко изменила базис поставки с завода на рижский порт.





ННК выставила на реализацию до 120 тыс. тонн в месяц новополоцкого мазута для экспорта 1 ноября 2020 г. — 10 сентября 2021 г. В качестве базисов поставки компания объявила FOB порты стран Балтии. Информация об этом размещена на Единой торговой площадке концерна «Белнефтехим».

Любопытно, что изначально ННК предложила условия продажи на FCA ст. Новополоцк (то есть с самого завода). Хотя уже давно продажи идут в портах (FOB), чтобы иметь больше предложений от покупателей. В итоге спецэкспортер за основу выставил цену на условиях FOB Рига (B.L.B. Baltijas Terminals). Кроме того, идет также перечисление и условия других портов на Балтийском море (в том числе и российских).

В ННК отказались от комментариев.

Справедливости ради стоит сказать, что белорусы давно отгружают темные нефтепродукты через B.L.B. Baltijas Terminals. По данным ценового агентства Argus , например, в 2018—2019 года Белорусская нефтяная компания (БНК) объявляла годовые тендеры на экспорт вакуумного газойля производства «Нафтан». Победителем конкурса стал Tintrade. Продукт поставляли через B.L.B. Baltijas Terminals. По данным агентства, Tintrade является собственником этого терминала в рижском порту.

Эстонские СМИ сообщают, что за этими компаниями стоят бизнесмены Алексей Чулец и Сергей Пастерс. Первый имеет гражданство Эстонии, второй — Мальты.





В конце 2019 года Чулец, который контролирует еще Северный порт Палдиски в Эстонии и владеет двумя судами для перевозки нефтепродуктов морем, фигурировал в истории с поставками российского угля в Украину. А в качестве партнера назывался известный белорусский нефтетрейдер Николай Воробей.

Структурам Воробья как раз принадлежит контрольный пакет акций Новой нефтяной компании. Миноритарными акционерами ННК являются Белорусская железная дорога и государственный Банк развития.

Директором ННК стал Андрей Судьев, ранее он уже работал в нефтянке, был помощником председателя концерна «Белнефтехим».

— Этот пример частно-государственного партнерства должен на практике показать свою эффективность. Если будет все хорошо получаться, то ННК сможет получать большие объемы на экспорт, — считает собеседник TUT.BY в нефтяной сфере.

До недавних пор спецэкспортером белорусских нефтепродуктов была Белорусская нефтяная компания, акционерами которой являются «Белоруснефть», «Нафтан», «Мозырский НПЗ» и «Белорусский нефтяной торговый дом». На фоне критики деятельности БНК возникла идея создания нового нефтетрейдера, который смог бы показать большую эффективность работы. При этом, как уверяют информированные источники, компании не будут конкурировать на внешних рынках.

— БНК и ННК разделили виды продукции. Если договоренности будут соблюдаться, то компании не будут конкурировать между собой, — считает собеседник.

Источник, комментируя привязку продаж к портам стран Балтии, отметил, что на данный момент это наиболее оптимальный вариант.

— Если российская сторона сможет как-то компенсировать разницу [в стоимости поставок], то тогда можно будет рассмотреть и их порты, — отметил он.