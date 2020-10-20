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Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевщине

20.10.2020 13:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня назначил нового помощника президента по Могилевской области. Им стал Леонид Мартынюк, сообщает приближенный к пресс-службе телеграм-канала «Пул Первого».


Фото: unsplash.com

До сегодняшнего дня Мартынюк возглавлял Березовский район. Теперь его главой станет Сергей Бартош.

Леонид Мартынюк на посту помощника президента сменил Александра Субботина, который проработал на Могилевщине чуть более полугода.

 
 
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