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Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевщине
20.10.2020 13:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня назначил нового помощника президента по Могилевской области. Им стал Леонид Мартынюк,
До сегодняшнего дня Мартынюк возглавлял Березовский район. Теперь его главой станет Сергей Бартош.
Леонид Мартынюк на посту помощника президента сменил Александра Субботина, который проработал на Могилевщине чуть более полугода.
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