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$ 19,7 тыс. за памятник архитектуры. С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%

20.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

12 ноября на площадке «БУТБ-Имущество» пройдут электронные торги по продаже главной достопримечательности Наровли – дворца Горваттов, построенного в середине XIX века. Один из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья уже несколько раз пытались продать через аукцион, но не удалось. На электронных торгах стартовая цена лота снижена на 80%.

$ 19,7 тыс. за памятник архитектуры. С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%

Дворцовый комплекс на берегу Припяти выставляется на торги не впервые. Ранее объект уже пытались продать с обычного аукциона, но не получилось. Новые торги пройдут на электронной площадке, а стартовая цена лота снижена на 80%. Так, торги за дворец начнутся с 50 816,79 BYN. ($ 19,7 тыс.). В эту сумму входит само здание дворца, выполненное в стиле классицизма, деревянное ограждение и фонтан.

Общая площадь объекта, имеющего статус историко-культурной ценности, – 1,6 тыс. кв. м. Помимо недвижимости, покупателю также предоставляется право аренды земельного участка площадью более 1 Га сроком на 50 лет. Согласно договору, участок должен использоваться для размещения объектов общественного питания и/или туризма. При этом нужно учитывать ограничения, связанные с его расположением в водоохранной зоне р. Припять и на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

$ 19,7 тыс. за памятник архитектуры. С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%
$ 19,7 тыс. за памятник архитектуры. С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%

Победитель электронных торгов (или их единственный участник) обязан в течение 30 календарных дней после заключения договора купли-продажи оплатить всю стоимость дворцового комплекса, а также возместить расходы, связанные с формированием земельного участка в размере 372,66 BYN. По договоренности с продавцом имущества сделку можно оформить на условиях отсрочки платежа.

Каких-либо ограничений для участников электронных торгов нет: приобрести дворец Горваттов могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в том числе нерезиденты Республики Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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12 ноября на площадке «БУТБ-Имущество» пройдут электронные торги по продаже главной достопримечательности Наровли – дворца Горваттов, построенного в середине XIX...
 
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