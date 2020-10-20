$ 19,7 тыс. за памятник архитектуры. С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%

Дворцовый комплекс на берегу Припяти выставляется на торги не впервые. Ранее объект уже пытались продать с обычного аукциона, но не получилось. Новые торги пройдут на электронной площадке, а стартовая цена лота снижена на 80%. Так, торги за дворец начнутся с 50 816,79 BYN. ($ 19,7 тыс.). В эту сумму входит само здание дворца, выполненное в стиле классицизма, деревянное ограждение и фонтан.

Общая площадь объекта, имеющего статус историко-культурной ценности, – 1,6 тыс. кв. м. Помимо недвижимости, покупателю также предоставляется право аренды земельного участка площадью более 1 Га сроком на 50 лет. Согласно договору, участок должен использоваться для размещения объектов общественного питания и/или туризма. При этом нужно учитывать ограничения, связанные с его расположением в водоохранной зоне р. Припять и на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.