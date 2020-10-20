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«Ворюги хотят приватизировать предприятие за бесценок». «Нафтану» назначили нового гендиректора

20.10.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Сойко генеральным директором новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан». Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.


Сойко сменил на этом посту Александра Демидова, который руководил «Нафтаном» 3,5 года.

19 июня текущего года Андрей Сойко стал заместителем председателя концерна «Белнефтехим». С конца 2014 года он возглавлял лидскую «Лакокраску». До этого работал начальником отдела бюджетно-экономического планирования и анализа «Славкалия». Эта российская компания бизнесмена Михаила Гуцериева строит калийный комбинат в Любанском районе. Также в его биографии был «СолигорскМежРайГаз».

Александр Лукашенко отметил, что Андрей Сойко — сравнительно молодой по возрасту руководитель, но имеет приличный опыт работы как на предприятиях отрасли, так и в руководстве концерна «Белнефтехим». Вместе с тем Лукашенко еще раз повторил, что не рассматривает приватизацию нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси.

— Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке, — сказал он.

Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии.

— Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных, гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать, — подчеркнул белорусский лидер. — Всегда так было: падения, взлеты, — мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития.

На прошлой неделе на «Нафтане» побывал премьер-министр Роман Головченко и взял реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса замедленного коксования» под личный контроль. Дело в том, что сроки запуска этого объекта неоднократно переносились. И вот теперь новый дедлайн — середина 2021 года.

В августе на «Нафтане», набсовет которого возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, произошли акции протеста. Успокаивать недовольных рабочих, угрожавших забастовкой, пришлось нынешнему главе КГБ Ивану Тертелю.

 
 
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19 июня текущего года Андрей Сойко стал заместителем председателя концерна «Белнефтехим». С конца 2014 года он возглавлял лидскую «Лакокраску».
 
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