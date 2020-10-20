В Польшу новым маршрутом: БЖД нашла новый быстрый путь перевозки грузов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусская железная дорогая рассказала об отправке первого полносоставного поезда из тридцати вагонов, который доставил древесную щепу в Польшу по новому маршруту.

"Благодаря доставке по ширококолейной железной дороге в Республике Польша отсутствует необходимость перегруза в вагоны западноевропейской колеи на пограничных станциях", – рассказали в пресс-службе железной дороги.

Маршрут перевозки организован с участием АО "Укрзалізниця" и ширококолейной железной дороги в Республике Польша. Речь идет о наиболее протяженной предназначенной для грузоперевозок ширококолейной линией в Польше. Это самая длинная выдвинутая на запад ширококолейная - 1520 мм - магистраль в Европе.

"Белорусская железная дорога совместно с грузовладельцами проводит постоянную работу по диверсификации маршрутов следования продукции белорусских экспортеров на внешние рынки сбыта", – отметили в БелЖД.

Для организации данной перевозки использовались специализированные вагоны-щеповозы повышенной вместимости. Отправка партии груза организованным поездом позволяет ускорить его проследование по всему маршруту, отметили в пресс-службе железной дороги.