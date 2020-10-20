Чем рискует покупатель, приобретая квартиру в период «турбулентности» на рынке? Спросили у экспертов из Беларуси и Украины

Стоит отметить, что в подобные периоды нужно быть крайне осторожными и внимательными при проведении сделок. Потому что в периоды «турбулентности», кризиса, падения доходов, традиционно возрастает количество всевозможных «серых схем» и активизируются разнообразные мошенники. Да, пока мы не наблюдаем всплеска рискованных операций с недвижимостью, но я думаю, что это – реальная перспектива на ближайшие 2-3 месяца.

В целом, сейчас стоит усилить контроль за каждой сделкой. Так, не секрет, что в период экономического кризиса ряд бизнесов проседает и даже закрывается. В итоге, на рынок могут попасть «долговые» квартиры, находящиеся под какими-либо санкциями. В моей практике были случаи, когда на имущество был наложен арест, но постановление следователя по каким-то причинам не успевало дойти до регистрирующего органа, а квартира уже была продана. Чтобы избежать подобных неприятных историй, нужно очень внимательно работать с продавцами. Тщательно опрашивать их и понимать, по какой причине продается недвижимость, интересоваться, куда пойдут деньги с продажи. Казалось бы, это – личное дело продавца, но в этих условиях стоит проявить любопытство.

Также нужно быть более внимательным и к тем, кто работает по доверенности. Сейчас, когда границы закрыты, люди стали менее мобильными, этими обстоятельствами также могут воспользоваться недобросовестные продавцы.

Учитывая все вышеперечисленное, я думаю, что агентства, имеющие многолетний опыт работы в подобных ситуациях, будут иметь преимущества перед нерегулируемым рынком.

«Запрос на экспертную оценку в кризисные периоды повышается в разы»

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины:

- Я так понимаю, что Беларусь переживает подобный кризис впервые. Отсюда и тот ступор, в котором оказались участники рынка недвижимости. И дело тут, в первую очередь, в психологии, а точнее – в непонимании: а что же будет дальше?

У украинцев на этот счет уже выработался некоторый иммунитет. Мы уже проходили подобное несколько раз. Сейчас протесты для нас – это норма жизни. Сейчас в Киеве различные акции проходят чуть ли не каждый день. К этому уже давно все привыкли: и рынок, и инвесторы, и экономика.

У вас же пока – стадия шока. На этом этапе я вижу задачу риэлтеров и всех участников профессионального рынка в том, чтобы просто успокоить людей. Не надо нагнетать панику!