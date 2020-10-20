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Премьер Беларуси назвал "триаду" проблем реального сектора

20.10.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Бюджет Беларуси на 2021 год формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, сказал премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета министров.

По его словам, 2021-й – это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. При этом главным остается вопрос, за счет чего будет обеспечен рост экономики на уровне прогнозных показателей.

"Без роста инвестиций в основной капитал рост экономики опережающими темпами для нашей страны невозможен", – констатировал глава белорусского правительства. 

© Photo : Минэкономики РБ
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По этой причине белорусские власти вывели данный показатель в число важнейших. При этом, выполнение его должно базироваться на решении такой "триады вопросов", как неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и недостаток собственных оборотных средств у реального сектора экономики.

Роман Головченко обратил внимание, что "бюджет будущего года формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры". И возможности бюджетного стимулирования существенно ограничены с учетом необходимости выполнения всех социальных обязательств государства и своевременного погашения и обслуживания государственного долга.

"Поэтому лоббистам дополнительных расходных обязательств нужно иметь в наличии реальные предложения по соответствующим источникам доходов", – предупредил он.

Также премьер выразил мнение, что отдельные льготы "давно утратили стимулирующую направленность" и могут рассматриваться как неэффективная государственная поддержка.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти делают ставку на рост инвестиций в основной капитал, потому что без этого невозможно обеспечить опережающий рост экономики.
 
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