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Премьер Беларуси назвал "триаду" проблем реального сектора
20.10.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Бюджет Беларуси на 2021 год формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, сказал премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета министров.
По его словам, 2021-й – это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. При этом главным остается вопрос, за счет чего будет обеспечен рост экономики на уровне прогнозных показателей.
"Без роста инвестиций в основной капитал рост экономики опережающими темпами для нашей страны невозможен", – констатировал глава белорусского правительства.
© Photo : Минэкономики РБ
По этой причине белорусские власти вывели данный показатель в число важнейших. При этом, выполнение его должно базироваться на решении такой "триады вопросов", как неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и недостаток собственных оборотных средств у реального сектора экономики.
Роман Головченко обратил внимание, что "бюджет будущего года формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры". И возможности бюджетного стимулирования существенно ограничены с учетом необходимости выполнения всех социальных обязательств государства и своевременного погашения и
"Поэтому лоббистам дополнительных расходных обязательств нужно иметь в наличии реальные предложения по соответствующим источникам доходов", – предупредил он.
Также премьер выразил мнение, что отдельные льготы "давно утратили стимулирующую направленность" и могут рассматриваться как неэффективная государственная поддержка.
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Белорусские власти делают ставку на рост инвестиций в основной капитал, потому что без этого невозможно обеспечить опережающий рост экономики.
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