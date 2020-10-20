Лукашенко: Многие думают, что это царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время решения кадровых вопросов снова затронул тему Конституции и женщин-руководителей. Напомним, в трех высших учебных заведениях сегодня сменили ректоров : Минский государственный лингвистический университет и Белорусский государственный университет культуры и искусства возглавили Наталья Лаптева и Наталья Карчевская. Александр Лукашенко заявил, что им придется наводить порядок в своих вузах. Фрагмент встречи показал телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— И когда мне предложили двух женщин (одна Наталья и вторая), честно говоря, я так подумал: «Господи, как они там будут наводить этот порядок». А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики. Ну вы знаете, что я женский президент, меня всегда женщины поддерживали. Вырос я в женском коллективе, с одной матерью. Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…

Вот он пришел — генерал КГБ (показывает на главу Администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко). Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом, именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо, — заявил Лукашенко.

Напомним, 29 мая этого года во время посещения МТЗ Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и заявил , что «Конституция в стране не под женщину». Некоторые женщины публично ответили президенту касательно его заявления. Позднее в ЦИК ответили на многочисленные обращения из-за этих высказываний.

В июне Лукашенко пояснил : «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».