«Мы в спокойном режиме найдем каждого». Лукашенко - о противоправных действиях во время протестов

Источник материала: Tut.by

«Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем», — заявил Александр Лукашенко 20 октября во время принятия кадровых решений. Таким образом он предупредил об ответственности за противоправные действия во время протестных акций, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране.

— Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. <…> Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так, а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность. Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это неактуально, поскольку Минск оказался и глубинка — это две разные вещи.

В глубинку приезжаешь — идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь — минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство, — заявил Лукашенко.

Прокомментировал он акции протеста, которые проходят в стране, и то, как они повлияли на мнение людей.

— Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу — опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям.

Александр Лукашенко отметил негативное влияние акций в Минске и предупредил об ответственности за противоправные действия, сообщает пресс-служба.

— Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект.

По его мнению, прошедший в столице в понедельник провластный митинг с участием ветеранов силовых структур, «ярко показал, кто чего стоит».

— Ну не мы же звали туда военных на эту площадь Независимости. Это же не мы звали. Они позвали (организаторы протестной акции. — Пояснила пресс-служба) — афганцев, из Союза офицеров, бывших твоих коллег из КГБ (речь о Игоре Сергеенко), из МВД. Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение, — сказал Лукашенко и подчеркнул, что «ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами».