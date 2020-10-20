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«Мы в спокойном режиме найдем каждого». Лукашенко - о противоправных действиях во время протестов
20.10.2020 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем», — заявил Александр Лукашенко 20 октября во время принятия кадровых решений. Таким образом он предупредил об ответственности за противоправные действия во время протестных акций,
Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране.
— Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. <…> Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так, а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность. Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это неактуально, поскольку Минск оказался и глубинка — это две разные вещи.
В глубинку приезжаешь — идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь — минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство, — заявил Лукашенко.
Прокомментировал он акции протеста, которые проходят в стране, и то, как они повлияли на мнение людей.
— Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу — опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям.
Александр Лукашенко отметил негативное влияние акций в Минске и предупредил об ответственности за противоправные действия, сообщает пресс-служба.
— Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект.
По его мнению, прошедший в столице в понедельник провластный
— Ну не мы же звали туда военных на эту площадь Независимости. Это же не мы звали. Они позвали (организаторы протестной акции. — Пояснила пресс-служба) — афганцев, из Союза офицеров, бывших твоих коллег из КГБ (речь о Игоре Сергеенко), из МВД. Ну позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение, — сказал Лукашенко и подчеркнул, что «ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами».
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«Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем», - заявил Александр Лукашенко 20 октября во время принятия...
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