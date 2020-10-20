Министр экономики рассказал, как вырастут доходы белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Уровень безработицы в следующем году не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении подрастут на 7%, пообещал министр экономики Александр Червяков.

Социальную стабильность, рост благосостояния населения, а также запуск нового инвестиционного цикла для восстановительного роста экономики министр назвал среди ключевых задач на 2021 год.

"Для выполнения этой ключевой задачи мы подготовили проект указа главы государства, который состоит из двух блоков – социальный и экономический", – рассказал министр журналистам накануне заседания Совмина.

Первая задача министерства экономики связана с доходами населения. Чиновники поставили перед собой задачу обеспечить прирост доходов на 7% в номинальном выражении.

Вторая задача связана с ценами. Министерство планирует не допускать роста цен на социально значимые товары выше роста инфляции. Третья задача – не позволить уровню безработицы подняться выше 4,4%.

Еще одно направление для работы – рынок жилья. Задача в том, чтобы построить в 2021 году порядка 4 млн квадратных метров жилья, из них порядка одного миллиона – с господдержкой.

Говоря об экономическом блоке, отдельно выделенном в указе президента, министр отметил задачу по запуску нового инвестиционного цикла. Он предполагает, что объем инвестиций в Беларусь может возрасти до 34 миллиардов рублей. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств.

"Эти показатели нацеливают нас на рост экономики, в целом экономика может прирасти на 1,8%", – отметил Червяков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, за счет чего будет расти экономика, Червяков назвал три фактора. Первый – рост потребления за счет роста производительности труда и зарплат. Второй фактор – рост инвестиций, третий – рост экспорта.