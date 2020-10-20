США не признали Беларусь страной с рыночной торговлей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Министерство торговли США объявило, что Беларусь продолжает оставаться страной с нерыночной экономикой (NME).

"Министерство продолжит рассматривать Беларусь как государство с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок", – говорится в сообщении ведомства.

Данное решение Минторг США принял после проведения проверки по запросу правительства республики, начатой в феврале текущего года.

Ранее в Минфине Беларуси заявляли, что пересмотр статуса республики Минторгом США подтвердит то, что существует де-факто. Планировалось, что в результате положительного решения снизятся размеры ставок защитных пошлин на белорусские товары, поставляемые в США, а объемы экспорта вырастут.

Статус страны с нерыночной экономикой Беларусь получила автоматически после распада СССР. Для торговли с США это создает серьезные проблемы: на отдельные виды продукции Штаты устанавливают повышенные размеры защитных пошлин, что делает экспорт белорусских товаров в Америку невыгодным. В частности, в настоящее время специальные антидемпинговые пошлины действуют в США на продукцию Белорусского металлургического завода .