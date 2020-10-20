ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт оценил сумму долга Беларуси за российский газ

20.10.2020 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Задолженность Беларуси перед ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за поставки российского газа может достигать нескольких миллионов долларов, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская "дочка" Газпрома: Минск не полностью погасил задолженность за газ

"Долг не такой уж гигантский. Я думаю, пени могут достигать в районе нескольких миллионов долларов", - предполагает Юшков.

Ранее в белорусском Минэнерго сразу после получения кредита в размере 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития заявили, что рассчитались с Газпромом за поставки газа. Однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не оплачена пеня за просрочку платежей.

Аналитик объясняет, основная претензия Газпрома состоит в том, что расчетные процедуры не завершены полностью. По его мнению, сторонам осталось урегулировать формальные вопросы.

"Газпром заявляет, что не были подписаны итоговые документы и не отрицает факт того, что им деньги перечислили. Единственное, о чем говорит Газпром – о недоплатах, это имеются в виду пени", - комментирует ситуацию собеседник Sputnik.

Откуда возникли пени

Белорусская сторона не хочет признавать пени как задолженность, говорит Юшков. Дело в  том, что Минск перечислял Газпрому меньшую сумму, так как посчитал, что калорийность поставляемого газа была занижена. А Газпром добавлял пени к недостающей сумме, которую не доплачивала белорусская сторона.

"В контракте были прописаны объемы газа, его характеристики. Если топливо им не соответствовало, то нужно было подавать претензии по поводу нарушений условий контракта, а не сокращать выплаты. В этом плане Минск повел себя неправильно с самого начала", - отмечает аналитик.

По его словам, не исключено, что вопрос, выплачивать или нет пени, будут решать президенты России и Беларуси.

Однако аналитик уверен, что проблема невыплата пени остро не стоит и не приведет к остановке поставок газа.

"Мы ранее видели, что сам долг рос, но при этом не останавливались поставки газа, поэтому, я думаю, пространство для конфликта остается, но оно стало гораздо меньше, чем раньше", - утверждает собеседник Sputnik.

Важный вопрос, который предстоит решать Москве и Минску в ближайшее время, это дополнительное соглашение, согласно которому стоимость газа для Беларуси составляет 127 долларов за тысячу "кубов" вместо 150. Срок действия соглашения заканчивается 31 декабря, и сейчас непонятно, будут ли его продлевать, заключил Юшков.

История с долгом

В феврале Минск и Москва договорились о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для республики на этот год определена в 127 долларов за тысячу "кубов".

Вместе с тем, белорусская сторона настаивает, что цена должна быть снижена. По словам посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, Беларусь и РФ продвинулись в понимании в вопросе цены на российский газ в будущем году.

Однако ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания готова начать переговоры по условиям поставок газа на будущий год, если Минск рассчитается с долгом. Однако в Беларуси утверждали, что никаких задолженностей перед российской компанией нет, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне между белоррусской "дочкой" Газпрома и Минэнерго разногласия по поводу погашенной задолженности за поставки российского газа.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвокаты: В судах по административным делам действует презумпция доверия сотрудникам милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика