Эксперт оценил сумму долга Беларуси за российский газ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Задолженность Беларуси перед ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за поставки российского газа может достигать нескольких миллионов долларов, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Долг не такой уж гигантский. Я думаю, пени могут достигать в районе нескольких миллионов долларов", - предполагает Юшков.

Ранее в белорусском Минэнерго сразу после получения кредита в размере 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития заявили, что рассчитались с Газпромом за поставки газа . Однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не оплачена пеня за просрочку платежей.

Аналитик объясняет, основная претензия Газпрома состоит в том, что расчетные процедуры не завершены полностью. По его мнению, сторонам осталось урегулировать формальные вопросы.

"Газпром заявляет, что не были подписаны итоговые документы и не отрицает факт того, что им деньги перечислили. Единственное, о чем говорит Газпром – о недоплатах, это имеются в виду пени", - комментирует ситуацию собеседник Sputnik.

Откуда возникли пени

Белорусская сторона не хочет признавать пени как задолженность, говорит Юшков. Дело в том, что Минск перечислял Газпрому меньшую сумму, так как посчитал, что калорийность поставляемого газа была занижена. А Газпром добавлял пени к недостающей сумме, которую не доплачивала белорусская сторона.

"В контракте были прописаны объемы газа, его характеристики. Если топливо им не соответствовало, то нужно было подавать претензии по поводу нарушений условий контракта, а не сокращать выплаты. В этом плане Минск повел себя неправильно с самого начала", - отмечает аналитик.

По его словам, не исключено, что вопрос, выплачивать или нет пени, будут решать президенты России и Беларуси.

Однако аналитик уверен, что проблема невыплата пени остро не стоит и не приведет к остановке поставок газа.

"Мы ранее видели, что сам долг рос, но при этом не останавливались поставки газа, поэтому, я думаю, пространство для конфликта остается, но оно стало гораздо меньше, чем раньше", - утверждает собеседник Sputnik.

Важный вопрос, который предстоит решать Москве и Минску в ближайшее время, это дополнительное соглашение, согласно которому стоимость газа для Беларуси составляет 127 долларов за тысячу "кубов" вместо 150. Срок действия соглашения заканчивается 31 декабря, и сейчас непонятно, будут ли его продлевать, заключил Юшков.

История с долгом

В феврале Минск и Москва договорились о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для республики на этот год определена в 127 долларов за тысячу "кубов".

Вместе с тем, белорусская сторона настаивает, что цена должна быть снижена. По словам посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, Беларусь и РФ продвинулись в понимании в вопросе цены на российский газ в будущем году.

Однако ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания готова начать переговоры по условиям поставок газа на будущий год, если Минск рассчитается с долгом. Однако в Беларуси утверждали, что никаких задолженностей перед российской компанией нет, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.